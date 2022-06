Incendio sotto il viadotto della A10: continuano a bruciare i boschi a Taggia

Ponente. E’ rimasto attivo tutta la notte l’incendio che ieri pomeriggio è divampato a Taggia, espandendosi in breve tempo sulle colline e verso la A10.

A riportalo è Riviera24.it. Al momento sono presenti 2 canadair, squadre di vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia oltre a quelle di Genova, Savona, Pistoia e Lucca e la protezione civile.

A breve si avvicenderanno le squadre che sono operative sull’incendio da questa notte, mentre il campo sportivo delle ex caserme Revelli verrà utilizzato come base di appoggi per gli elicotteri.

Lo spegnimento andrà avanti tutto il giorno, sebbene l’incendio abbia preso una direzione chiusa e in assenza di vento potrà essere spento in alcune ore, ma seguiranno le operazioni di bonifica.