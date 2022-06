Albenga. Ha causato il ferimento di una donna di circa 80 anni e l’evacuazione di alcuni alloggi l’incendio divampato questa notte in un appartamento di via Manfro e Merlino, a San Fedele d’Albenga.

Il rogo è scoppiato poco dopo le 3 del mattino per cause ancora da accertare. A dare l’allarme alcuni ragazzi che stavano rientrando a casa dopo una notte fuori. Le loro urla hanno svegliato l’anziana che occupava l’alloggio da cui sono partite le fiamme, che è riuscita così a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Albenga, Finale Ligure, Savona, la protezione civile, i carabinieri, l’automedica del 118 e la croce bianca di Garlenda.

Una donna di 80 anni è stata trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure: ha riportato alcune ustioni ad un braccio. L’allarme è stato dato tempestivamente e ciò ha consentito di evitare ulteriori danni alle persone.

Sul posto era presente anche il sindaco, Riccardo Tomatis.

Gli abitanti del complesso di case popolari, come detto, sono stati fatti allontanare. Al momento una famiglia non potrà rientrare fino a che i tecnici non avranno dichiarato agibile l’appartamento. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso, perciò il numero di nuclei costretti a lasciare le loro abitazioni potrebbe aumentare.

Secondo le primissime informazioni, a dare il via al rogo sarebbe stato un fornello lasciato acceso. La grande quantità di oggetti presenti all’interno dell’alloggio avrebbero poi facilitato il diffondersi delle fiamme.