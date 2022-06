Incendio in A10, la viabilità del ponente savonese va in tilt: autostrada e Aurelia paralizzate

Borghetto. Mattinata di grandi disagi sulle rete stradale e autostradale del ponente ligure, al momento in tilt a causa dell’incendio ad un furgone nella galleria Vallon d’Arme in A10.

Il rogo, avvenuto intorno alle 9, ha causato la temporanea chiusura del tratto tra Albenga e Andora, poi riaperto intorno alle 10:45. Seppur ora la strada risulta regolarmente percorribile verso Ventimiglia, lunga è la coda che si è formata a partire da Borghetto: al momento si registrano fino a 15 chilometri di incolonnamento.

È invece di 10 chilometri, secondo quanto segnalato da Autostrada dei Fiori, la coda in direzione Italia, nel tratto compreso tra Imperia Est e Andora. In questo caso il tratto tra Andora e Albenga risulta ancora interdetto al traffico.

La situazione in viale Mazzini ad Andora

Non è da meno la situazione sull’Aurelia. Come sempre accade in questi casi, infatti, con l’A10 semi-paralizzata moltissimi automobilisti hanno optato per l’uscita su strada normale generando lunghe code e disagi. Disagi certificati anche dall’app Google Maps, secondo la quale per percorrere l’Aurelia tra Borghetto e Andora sono necessari, al momento, oltre 50 minuti. E si registrano forti rallentamenti e code lungo l’Aurelia dal chilometro 622 al chilometro 633 nel comune di Vallondarme, in provincia di Imperia.

Le ripercussioni sull’Aurelia si registrano per l’istituzione dell’uscita obbligatoria dall’A10 presso lo svincolo di Andora con conseguente deviazione del traffico lungo la statale. Sul tratto autostradale sono in corso le operazioni rendere disponibile almeno una corsia nella galleria parallela a quella attualmente interrotta. Lungo la statale sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità.

Non solo disagi al traffico, l’incendio ha causato anche l’intossicazione di 6 persone: tre camionisti rimasti fermi in coda in galleria e i tre che erano all’interno del furgone che, fortunatamente, sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Le loro condizioni, comunque, non paiono essere gravi: tutti e sei sono stati trasportati in codice giallo in ospedale dalle ambulanze della Croce Bianca di Albenga e Andora e dall’automedica del 118.

Furgone a fuoco in A10

Sul posto oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, polstrada e personale autostradale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.