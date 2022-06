Incendio boschivo sotto il viadotto della A10: mezzi aerei in azione, 3 persone evacuate

Ponente. Dal primo pomeriggio di oggi è in atto un incendio ad Arma di Taggia, nell’imperiese, classificato come rogo di interfaccia. Al momento sono tre le persone che sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto sono attivi due canadair e un terzo è in arrivo.

E’ questa la situazione comunicata dalla Regione Liguria sul vasto incendio boschivo divampato nel primo pomeriggio nella vallata sottostante il ponte dell’A10, all’altezza di Arma di Taggia.

Vigili del fuoco, volontari di protezione civile e mezzi aerei sono impegnati a domare le fiamme, per circoscrivere il rogo prima di una sua ulteriore propagazione e coadiuvare le squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento.

L’intervento è in corso. Oltre ai vigili del fuoco e ai volontari di diverse squadre, vista la difficoltà di raggiungere la zona impervia e l’estensione del fronte fuoco, sono impegnati un elicottero antincendio e un canadair.

“La viabilità della zona è interdetta e il fronte del fuoco si muove molto rapidamente – ci conferma la collega Alice Spagnolo di Riviera24, operativa sul posto – Una enorme colonna di fumo si sta alzando dalla vallata.

Fumo e nebbia sono segnalati anche dai cartelli autostradali per chi sta viaggiando in quelle zone, ma al momento non sono segnalate chiusure o criticità particolare per la viabilità autostradale.

Aggiornamenti in corso