Sassello. “Una nuova storia di dolcezza”. È con questo monito che La Sassellese, storica azienda di Sassello che quest’anno compie 61 anni, ha inaugurato oggi un nuovo stabilimento per la produzione di dolciumi tra cui amaretti e canestrelli. Si tratta della terza struttura industriale, sempre a Sassello, che si amplia per continuare a portare i suoi prodotti, diventati prodotti tipici di Sassello e della Liguria, non solo in tutta Italia ma anche nel mondo; per citare alcuni Paesi: in America, in Africa e in Australia.

“Si tratta del terzo sito produttivo dell’azienda, oggi operativo dopo l’acquisizione dell’area nel 2019, che ci permetterà di ampliare i nostri spazi di lavoro fino a 7000 metri quadrati di produzione con l’impiego complessivo fino a 60 dipendenti durante la stagione. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo senza rallentamenti malgrado la pandemia, inaugurando lo stabilimento dopo due anni e mezzo di duro lavoro e a seguito di un investimento di diversi milioni di euro” specifica Agata Gualco, consigliere delegato del gruppo ADR (Aziende Dolciarie Riunite).

Un grande motivo d’orgoglio per ADR, l’importante realtà che, partendo da La Sassellese, ha riunito dal 1994 molti importanti marchi sotto la guida della famiglia Timossi. “Oggi è un giorno importante per Sassello, per il comprensorio e anche per la provincia – ha sottolineato il sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo -, perché non è così frequente in questo periodo assistere a inaugurazioni di nuovi insediamenti produttivi. Ringrazio pertanto il gruppo ADR per la volontà di investire su un territorio come il nostro, che non è sicuramente fra i più facili, soprattutto per le infra-strutture, ma che ha un materiale umano straordinario. Il polo dolciario di Sassello è un esempio virtuoso di coesione e forza di volontà, in cui il fattore umano è al centro”.

“La storia de La Sassellese è strettamente legata al territorio, in cui, dalla metà dell’Ottocento, si è affermata la produzione dell’amaretto di Sassello e di altre delizie dolciarie. Simboli della qualità ligure che, anche grazie agli investimenti dell’industria alimentare italiana, tramandano una rara arte pasticcera, rispettosa della tradizione regionale – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -. Importante che la proprietà, in concomitanza del 61° anniversario, rafforzi questo legame con un nuovo stabilimento che amplierà la presenza sui mercati nazionali e internazionali, creando al contempo nuova occupazione”.

Quello inaugurato oggi in località Maddalena è il terzo stabilimento produttivo di nuova generazione di ADR: un passaggio significativo nel percorso di crescita e consolidamento del gruppo, sia in termini di ampliamento degli spazi che di modernizzazione dei metodi di produzione. Il nuovo sito, acquisito nel 2019, rappresenta un’eccellenza a livello regionale e nazionale: la struttura, nell’ultimo biennio, è stata infatti sottoposta a un riammodernamento completo sia sotto il profilo strutturale sia attraverso l’ideazione, progettazione e acquisto di una nuova linea produttiva multifunzione. Svolta tecnologica resa possibile grazie al lavoro sinergico tra il gruppo e più di 10 tra fornitori tecnici e costruttori di macchinari, che oggi permette di realizzare una produzione dolciaria duttile, attenta al dettaglio e in piena linea con la tradizione.

Inaugurazione terzo stabilimento La Sassellese

“Come imprenditrice e come giovane, vedere un’impresa crescere e valorizzarsi è incentivante ed è sempre fonte di ispirazione – ha detto Ilaria Abignente di Frassello, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Liguria – specialmente se si tratta di un’azienda della nostra regione che ha permesso di far conoscere le straordinarie qualità di questo territorio. Con l’inaugurazione del terzo stabilimento a Sassello si può dire che l’innovazione abbia seguito la storia, riconfermando la presenza proprio qui dove tutto nacque”.

“Congratulazioni e buon lavoro al gruppo ADR per questa grande sfida rappresentata dal nuovo insediamento produttivo de La Sassellese – ha dichiarato Angelo Berlangieri, Presidente Unione Indu-striali di Savona – E’ un segnale importante per tutto il nostro territorio, foriero di sviluppo e posti di la-voro, oltreché simbolo di resilienza di un intero tessuto imprenditoriale, quello savonese, che ha saputo resistere, reagire e rilanciarsi dopo il biennio drammatico caratterizzato dalla pandemia”.

Quando si parla de La Sassellese si parla di un marchio profondamente legato alla tradizione del territorio, con il suo ABC della dolcezza: amaretti morbidi, caci di Sassello e canestrellini, questi ultimi inventati dal fondatore de La Sassellese. Eccellenze esportate in Italia e in tutto il mondo: dall’export il gruppo ADR ricava circa il 10% del suo fatturato, tramandando così la tradizione dolciaria del territorio in Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti.

“Un risultato possibile grazie a due binomi che da sempre caratterizzano l’attività di ADR e del brand La Sassellese – sottolinea ancora Agata Gualco -. Artigianato e industria si accompagnano a tradizione e innovazione, dando vita a prodotti tipici fatti con i procedimenti di una volta ma con l’aiuto di tecnologie sempre più all’avanguardia e con una formazione costante del personale. A questo si aggiungono un’attenzione particolare alla qualità dei prodotti e una voca-zione eco-sostenibile, garantita da diverse certificazioni: prima fra tutte la ISO 14001, che attesta che l’azienda ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività”.

L’inaugurazione è stata anche occasione, per La Sassellese, di festeggiare un compleanno speciale. Nel 2022 l’azienda ha infatti compiuto 61 anni: 61, ironia della sorte, come l’anno di fondazione di questa storica realtà. Un bel punto d’arrivo ma soprattutto, guardando al futuro, un significativo punto di partenza.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo, Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Ilaria Abignente di Frassello, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Liguria e Angelo Berlangieri, presidente Unione Industriali di Savona.