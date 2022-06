In Liguria aumenta la povertà relativa: 7 famiglie su cento sotto la soglia di Istat

Liguria. Dopo l’anno terribile del Covid, continua a crescere la povertà relativa in tutto il paese, Liguria compresa. Secondo l’ultimo report dell’Istat, infatti, nella nostra regione il valore relativo all’incidenza per le famiglie è passato dal 6,9% del 2020, al 7,1% del 2021, pur rimanendo ben sotto la media nazionale che si attesta al 11,1%, in crescita di un punto percentuale secco rispetto all’anno precedente.

Nel 2021, si legge sull’analisi dell’Istituto, l’incremento relativamente contenuto della spesa delle famiglie meno abbienti e la crescita più consistente per le famiglie con alti livelli di consumo (che, al contrario, nel 2020, avevano registrato riduzioni più marcate) favoriscono un aumento generalizzato dell’incidenza di povertà relativa, ampliando la distanza tra le famiglie che spendono di più e quelle che spendono di meno.

Gli indici di povertà relativa sono calcolati relativamente a soglie di capacità di spesa mensile ponderata sul numero dei componenti della famiglia e in relazione alle aree del paese in cui risiede: per una famiglia mono personale del nord residente in una area metropolitana come Genova, la soglia di povertà relativa risulta essere 852 euro di capacità di spesa mensile, mentre per una famiglia di due componenti è di 1180. Per un nucleo di tre persone il valore di riferimento è 1473 euro, mentre per uno di quattro sale a 1775 euro. E così via.

Questo indice si differenzia da quello relativo alla povertà assoluta, che fa riferimento ai valori di spesa relativi alla sopravvivenza, cioè al livello di sostentamento considerato come minimo indispensabile. La povertà relativa, invece è appunto “relativa” agli standard di vita prevalenti all’interno di una data comunità.

A livello territoriale, nel Nord l’incidenza di povertà relativa si attesta al 6,5%, con valori simili nel Nordovest rispetto al Nord-est (rispettivamente, 6,4% e 6,6%), al Centro è del 6,9% mentre nel Mezzogiorno, dove il peggioramento è più deciso, è pari al 20,8% dal 18,3% (più vicina al valore del 2019, 21,1%). La Liguria quindi si attesta sotto la media dell’area geografica, superata in negativo solo da Piemonte, con 7,5% e Veneto 7,9%.

Su scala nazionale invece Puglia (27,5%), Campania (22,8%) e Calabria (20,3%) sono le regioni che registrano valori più elevati dell’incidenza, mentre Trentino-Alto Adige (4,5%), Friuli-Venezia Giulia (5,7%) e Lombardia (5,9%) presentano i valori più bassi, in tutti i casi, non significativamente diversi dallo scorso anno, a eccezione della Puglia, quando era pari al 18,1%.