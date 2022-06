Il “tesoro” delle nostre spiagge

Sento di dover scrivere qualcosa sulla condizione delle spiagge di Savona perché è un argomento che mi sta molto a cuore: ricordo che quando ero bambina, all’inizio dell’estate, talvolta mi capitava di trovare la ruspa che rastrellava l’arenile, lascando profondi solchi sulla sabbia… non sapevo dove stendere il mio asciugamano. Ora non le vedi più le ruspe che, nonostante i segni lasciati, pulivano la spiaggia almeno una volta all’anno.

Ora passano giorni, mesi nella speranza di vedere l’intervento delle Istituzioni ad occuparsi del nostro bel litorale che tanto ci invidiano tutti i turisti che fanno code infinite sulle nostre “belle” autostrade liguri per venire a ristorarsi un po’ dalla calura delle loro città! Ogni anno la situazione peggiora però: l’incuria è aumentata sempre di più; sono in molti a pensarla come me, ma non sanno con chi parlare; sono allibiti, sconcertati e adirati.

Qualche giorno fa, recandomi al mare pensavo: “chissà se avranno pulito la spiaggia?”. Ho avuto allora una bella sorpresa: ho trovato la spiaggia abbastanza pulita rispetto a prima, grazie al gestore del bar della spiaggia libera e ad un altro volontario che stavano rastrellando una porzione di arenile con un semplice rastrello e una carriola in cui hanno raccolto i rifiuti e il legname lasciato dalle mareggiate.

Che dire?… Grazie a loro e a tutti i cittadini di buona volontà che credono ancora che la spiaggia sia un bene comune da tutelare; purtroppo le Istituzioni che dovrebbero occuparsene non lo fanno!

Gabriella E.