Il sindaco Frascherelli: “Claudio sarà esempio per tutti noi nella crescita della comunità finalese”

Finale Ligure. Riservatezza e compostezza hanno caratterizzato l’ultimo saluto a Claudio Casanova, l’assessore finalese scomparso prematuramente per un improvviso malore. Su volontà della famiglia oggi la cerimonia con la camera ardente allestita nella sala consiliare del palazzo comunale dove oggi tanti cittadini e gente comune hanno reso omaggio alla salma dell’assessore.

Era assessore del Comune di Finale con delega a turismo, sport e cultura ed è stato presidente della Polisportiva del Finale e della Consulta dello Sport. Era titolare di un’azienda di distribuzione bevande.

Partecipazione da parte di amministratori, operatori del turismo, delle associazioni e dello sport. Clima di incredulità e sgomento per la perdita di Claudio Casanova, stimato e apprezzato a livello pubblico e professionale oltre che sotto il profilo umano.

Tanti i messaggi e i ricordi che si sono accavallati in questa giornata di lutto per la comunità finalese. Dopo l’apertura al pubblico della camera ardente il saluto del consiglio comunale e dell’amministrazione, alla presenza dei familiari. Unanime il messaggio di ringraziamento per quanto fatto nel sua attività amministrativa, con riferimento al rilancio turistico, del settore outdoor e della promozione territoriale.

“Era una persona molto generosa, capace e concreta. Dal punto di vista politico è stata l’idea di far crescere un intero territorio e di spaziare con la mente e con i progetti oltre finale. E’ anche grazie a lui che questo territorio è conosciuto nel panorama turistico internazionale. Sarà impossibile sostituirlo e lascia un vuoto incolmabile. Ci impegneremo a portare avanti i suoi progetti”. il ricordo commosso del sindaco di Finale Ugo Frascherelli.

Un lungo applauso ha salutato la salma al termine della cerimonia odierna. Per la giornata di domani la salma sarà cremata.