Il “Sentiero delle Sette Chiese”: da domani a Celle un nuovo percorso tra natura, tradizione e storia

Celle Ligure. Un sentiero, costruito a mano, che lega le “Sette Chiese” del territorio frazionale in un percorso immerso nella natura.

Un lungo lavoro, durato mesi, eseguito a mano, come si faceva un tempo perché le zone non sono raggiunte da strade. Un obiettivo centrato: rispettare, mantenere, difendere la tradizione del paese.

“Si parte dalla chiesa dell’Assunta, ai Piani, si arriva a quella della Costa, dei Ferrari, dei Brasi, di San Giorgio, a Sanda, di Cassisi e Pecorile” ci spiega, orgoglioso di quanto realizzato, il sindaco Caterina Mordeglia mentre ci troviamo proprio nella chiesetta dei Ferrari, intitolata a San Lorenzo e Sant’Antonio Abate, sede della terza tappa del sentiero che verrà inaugurato ufficialmente domattina.

Quindici chilometri, immerso in un’architettura naturale. Un percorso che unisce la storia rurale di Celle a quella religiosa delle chiese di ciascuna frazione che, per l’occasione, saranno aperte.

“Un’opera eseguita a mano – sottolinea il primo cittadino – proprio come si faceva in passato. Ci sono voluti mesi e grande impegno per costruire i ponti, le scalinate, la recinzione. Per pulire e riscoprire le crêuze inghiottite dalla vegetazione.

Un lavoro difficoltoso perché si è veramente tornati indietro nel tempo. Con questo sentiero manterremo viva la tradizione e le caratteristiche del nostro paese“.