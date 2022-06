Il Savona fa il colpaccio in avanti: Francesco Ilardo è un nuovo giocatore biancoblù

Savona. Il terzo innesto di giornata degli striscioni è stato ufficializzato, proprio qualche minuto fa, sulla pagina societaria: si conterà anche sui gol Francesco Ilardo, classe 1990 proveniente dalla Genova Calcio, come Marco Cappannelli con il quale giocherà ancora assieme la prossima stagione.

Cresciuto tra le giovanili della Sampdoria, per poi svolgere una carriera tra Piemonte e Liguria, Ilardo ha addirittura già indossato la maglia degli striscioni, quando era molto giovane.

Il comunicato del club:

“Sono rimasto impressionato dalla volontà e dalla determinazione, con cui la società mi ha cercato; la nostra sarà una sfida stimolante. Non ho mai giocato in Prima Categoria, ma sarà mia cura calarmi fin da subito nella nuova realtà, con umiltà e rispetto. Sono felice di essere tornato a giocare col Savona ed assicuro tutti, tifosi in primis, che darò il massimo per ripagare la fiducia di un ambiente ed una società splendida. Voglio, comunque, come è mio solito, parlare con i fatti”.