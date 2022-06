Il neo comandante della Capitaneria di Porto Giulio Piroddi in visita agli uffici del circondario marittimo di Loano e Albenga

Provincia. Nella giornata odierna il capo del compartimento marittimo di Savona, il capitano di Vascello Giulio Piroddi si è recato in visita istituzionale presso gli uffici del circondario marittimo di Loano Albenga.

Accompagnato dal capo del circondario Marittimo di Loano Albenga, Tenente di Vascello Corrado Pisani, il comandante Piroddi ha visitato le strutture degli Uffici marittimi di Loano, Andora, Laigueglia e Alassio. In tale occasione, il Comandante Piroddi, ha voluto incontrare in assemblea il personale di tutti i comandi, manifestando la sua disponibilità al dialogo ed allo scambio costruttivo ed esprimendo gratitudine per il lavoro quotidiano svolto ed il costante impegno al servizio della collettività e della comunità locale in perfetta sinergia con il territorio, che vanta storia e tradizioni fortemente legate al mare, lungo un litorale di circa 40 km da sempre votato al turismo, al mare ed alla pesca.

Con l’occasione, il capo del compartimento marittimo ha incontrato i rispettivi sindaci delle località presidio di autorità marittima del territorio, dottor Luca Lettieri, dottor Mauro Demichelis, dottor Roberto Sasso del Verme e dottor Marco Melgrati, con i quali ha discusso, tra le altre cose, dell’intensificarsi delle attività della Guardia Costiera in occasione dell’inizio dell’operazione Mare Sicuro 2022 e ai quali ha confermato la massima e reciproca collaborazione tra le Istituzioni del territorio.

Alle Autorità incontrate, il comandante Piroddi ha confermato la volontà di proseguire nel solco della collaborazione ed efficace sinergia tra Autorità Marittima e amministrazioni ed Istituzioni locali, confermando la disponibilità della Guardia Costiera a sostenere tutte le iniziative volte agli usi civici del mare, collaborando sempre al continuo sviluppo turistico e commerciale dei territori ed al sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività ed iniziative legate all’uso del mare e delle spiagge.

Nella sede di Loano, il Comandante Piroddi ha avuto anche modo di conoscere e salutare l’amministratore delegato della Società Marina di Loano Spa, dottor Gianluca Mazza, col quale si è soffermato a parlare delle caratteristiche della realtà portuale di Loano e dei progetti futuri di sviluppo degli spazi portuali che la Società sta portando avanti e che vedranno l’autorità marittima di Loano protagonista nella disciplina e regolamentazione della viabilità e della sicurezza portuale.