Il ministro Guerini in visita alla Piaggio: “Per la Difesa polo importante”. I sindacati: “Prioritario dare un futuro industriale all’azienda”

Albenga. Dopo la cerimonia per il conferimento alla città di Albenga della Medaglia d’Oro al Merito Civile, sarà lo stabilimento della Piaggio di Villanova d’Albenga la successiva tappa del mini-tour savonese del ministro della difesa Lorenzo Guerini.

Il ministro Guerini incontrerà il commissario straordinario Vincenzo Nicastro e gli stessi sindacati di categoria che da tempo chiedono un coinvolgimento diretto e un forte intervento governativo-ministeriale rispetto al bando sull’acquisizione di Piaggio: a fine maggio sono state depositate le offerte vincolanti dei soggetti interessati. Al centro, quindi, la fase finale della procedura, attesa da tempo per dare una prospettiva di rilancio industriale e tutele occupazionali dopo mesi di incertezze.

“La difesa sta lavorando molto con l’azienda – ha spiegato il ministro Guerini a margine della cerimonia in piazza ad Albenga – Abbiamo in piedi contratti importanti, l’azienda ha in portafoglio ordini per la difesa di 700 milioni di euro. Sicuramente per noi è un polo importante di servizi e credo che abbiano trovato grande collaborazione da parte nostra. C’è una procedura in corso, su cui c’è ovviamente l’attenzione del Governo. Tra l’altro in una fase in cui l’attenzione sulla difesa europea e anche sullo sviluppo delle capacità industriali europee è fondamentale. Quindi è importante che vi sia molta attenzione rispetto allo sbocco che avrà questa procedura. Da parte nostra, riteniamo che questo presidio sia importante dal punto di vista tecnologico e occupazionale, quindi quando si concluderanno le procedure ci sarà piena collaborazione e lavoro comune”.

Rispetto alla futura proprietà: “Quello è un aspetto che non seguiamo noi, c’è un commissario che la sta seguendo e che si relaziona con il ministero dello sviluppo economico. Non posso entrare in una procedura in cui non c’entriamo. Noi siamo ‘clienti’ di Piaggio Aerospace. E anche clienti soddisfatti”.

Christian Venzano, segretario regionale Fim-Cisl, afferma: “Al ministro diremo che è necessario prestare massima attenzione alla procedura di vendita. Ad oggi, infatti, non conosciamo ancora i contenuti delle offerte vincolanti che sono state depositate. Ci aspettiamo a breve un incontro con il commissario”.

I sindacati vogliono “essere coinvolti e protagonisti di questa fase delicata. Come abbiamo visto, la parte finanziaria non è sufficiente a garantire il futuro. Basti pensare che ci troviamo in questa situazione dopo i ‘tanti soldi’ proposti dal fondo arabo, che poi ci ha portato al fallimento. Dunque dobbiamo valutare le offerte e dare a Piaggio un futuro industriale. Non possiamo sbagliare. Senza contare che ci sono anche prodotti che devono essere ancora completati. Come il drone P1HH, che è un prodotto strategico che va completato”.

E su Piaggio è intervenuto anche l’onorevole Franco Vazio, che questa mattina era (insieme al ministro Guerini) alla cerimonia in piazza San Michele ad Albenga: “Anni fa, quando si pensava alla chiusura della Piaggio, io avevo detto ai sindacati che ci sarebbe stato il mio impegno e quello della politica per tenere aperta una speranza di salvare l’azienda. Oggi insieme al ministro visiteremo ufficialmente l’azienda e incontreremo i sindacati. Per me questo è motivo di orgoglio: a distanza di pochi anni dal quel momento critico, non solo abbiamo tenuto aperta una speranza, ma la Piaggio si presenta sul mercato mondiale dell’aeronautica come un’azienda leader in piena espansione, con commesse che solo qualche anno fa sembrava impossibile avere. Politica, azienda e sindacati hanno fatto un buon lavoro. Questo va riconosciuto e va detto, senza polemica né populismo. Perché c’è chi ha lavora in silenzio e in ordine per ottenere i risultati che servono, che in questo caso sono arrivati”.