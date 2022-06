Savona. L’emozione è salita sul palco ieri sera. Insieme a lei, Giovanna Badano, ballerina e insegnante. Un Gala indimenticabile, per i pezzi andati in scena, dal classico all’hip hop passando per il tip tap e non solo, bravi tutti. Ballerini, assistenti, insegnanti, anche i militi della Croce Rossa hanno danzato. Un saggio che rimarrà.

C’era tutta Varazze al Teatro Chiabrera, gremito all’inverosimile, pronto ad applaudire con sentimento. Ma torniamo a lei. Anima di Danzastudio Varazze. Coreografa, mente pensante di questo saggio, che ha saputo colpire l’anima. Iniziando con l’inchino di chi ha fatto la storia della scuola.

Ballerine e ballerini di qualche anno fa hanno aperto lo spettacolo abilmente intervallato da pezzi di pellicola che proiettavano vecchi saggi. I volti spensierati delle ragazze di ieri, lei e il suo bel sorriso che conserva da sempre. Istantanee di quei momenti dietro al sipario. Unici.

Nostalgia, commozione, brividi. Gli stessi che ha trasmesso quando ha danzato sotto una pioggia di rose. Omaggio alla sua mamma, Rosa: la formula più bella che potesse dedicare a lei che ha creduto in questa bambina, che l’ha sempre accompagnata, a passo di danza e che, ieri sera, c’era comunque ad applaudirla.

Brava Giovanna, per la sensibilità e per quello che lasci ai tuoi ragazzi e a chi ti conosce. Una traccia che non si perde nella vita.