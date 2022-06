Il ds Matteo Giribone fa il punto sulla Cairese: novità per prima squadra, juniores e giovanili

Tempo di grandi manovre in casa Cairese. Dopo due mesi dedicati ai tanti tornei, tornati finalmente dopo la pandemia, il club gialloblù ha iniziato fin da subito a programmare la prossima stagione. Tante le conferme ma anche le novità a tutti i livelli: prima squadra, juniores e settore giovanile.

PRIMA SQUADRA

Nelle ultime stagioni, i gialloblù hanno disputato campionato di vertice in Eccellenza. Il gruppo storico ha fatto benissimo con tutti gli allenatori da cui è stato guidato: Solari, Maisano, Benzi e Alessi. Ora, però, è giunto il momento di un rinnovamento, dettato in parte anche da questioni logistiche, come spiega il direttore sportivo Matteo Giribone. “Un gruppo che in sei anni vince il campionato di Promozione e rimane ai primi posti dell’Eccellenza ha per forza valori importanti. Anche quest’anno, abbiamo chiuso la regular season al primo posto. Peccato solo per la brutta sconfitta contro l’Albenga nella fase play off. Con quei punti avremmo potuto dire la nostra fino alla fine. I giocatori che partiranno lo faranno per ragioni lavorative in buona parte”.

Hanno già salutato Piacentini, Durante e Gaggero destinazione Celle Varazze, così si dovrebbe chiamare il nuovo club che verrà allenato da Luca Monteforte. Probabilmente, saluteranno il gialloblù anche Piana e Pastorino. La società spera di tenere il giovane centrocampista Bablyuk per il quale sono insistenti le sirene di numerosi club importanti. In attacco, il nome più quotato è quello di Lorenzo Anselmo. “Come consuetudine – prosegue Giribone – siamo abituati a muoverci prima degli altri. La squadra verrà ringiovanita, due giocatori nuovi verranno annunciati in settimana. Punteremo sui giovani, ma quelli che arriveranno saranno giocatori importanti e con esperienza nella categoria. Speriamo che Bablyuk rimanga, ma in caso di un’opportunità importanti saremo lieti di lasciarlo andare per il suo bene. Stiamo lavorando pe definire chi sarà il portiere da affiancare a Moraglio. Calizzano, venendo da Genova, non sarà più con noi. Ci tengo a ringraziarlo per come si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Le prime conferme importanti sono Moraglio, Prato, Facello, Moretti, Poggi, Saviozzi e Boveri. Lo staff di Diego Alessi non subirà grandi cambiamenti. Non ci sarà più Giuliano Bresci, per motivi personali. Al suo posto Daniele Scanu. Rimangono il match analyst Michele Battistel, il preparatore atletico Giorgio Caviglia e l’allenatore dei portieri Federico Marini.

JUNIORES E SETTORE GIOVANILE

Giribone è all’opera anche per trovare il nuovo tecnico della formazione Juniores. Dopo alcune ottime annate, mister Massimiliano Brignone ha deciso di riprendere ad allenare prime squadre approdando al Dego in Seconda Categoria. Tra le ipotesi il club vaglia anche quella della soluzione interna. La guida tecnica del settore giovanile rimarrà nelle mani di Sergio Soldano, con il quale collaborerà a livello gestionale anche Luca Biato. “Biato gestirà principalmente le leve non agonistiche, in modo tale da consentire a Soldano di concentrarsi maggiormente sulle leve agonistiche, che forniranno gli elementi alla prima squadra“, spiega Giribone.

“Queste sono solo alcune delle novità. Nelle prossime settimane ce ne saranno altre su prima squadra, settore giovanile e tornei”, conclude il direttore sportivo gialloblù.