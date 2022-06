Il Doc di Borgio Verezzi, 40 anni di sapori liguri

Era il 26 giugno del 1982 ed una giovane coppia, Cinzia (origini famigliari tosco-emiliane e liguri) con il marito Paolo (origini lombarde, ma da subito finalese) quando realizzarono il loro sogno: creare un Ristorante proprio, nel segno della “Tavola è un piacere del Buon Vivere”, elegante, ma intimo e a conduzione famigliare. Ed ecco il nome Doc, in cui Paolo, malgrado gli studi in Giurisprudenza, potesse sviluppare la sua vera “passione”, quella di creare piatti utilizzando solo il Km zero, mentre Cinzia si sarebbe dovuta dedicare a Sala e contabilità. Ad oggi è ancora così.

Il Progetto è stato molto presto coronato per diversi anni dalla Stella Michelin. In quel periodo sono stati invitati con ruoli diversi, Paolo per parlare e proporre la sua cucina Italiana Mediterranea e Cinzia per il vino, in giro nel Mondo. Fra le tappe più importanti, oltre alle molte città europee, Paolo ha cucinato in importantissime catene alberghiere: a Rio de Janeiro per l’allora Governatrice, alle Isole Hawaii, Hong Kong, San Diego, San Francisco, Miami, New York, Dubai, Abu Dhabi e tante altre città. Peccato che i social non esistessero per la comunicazione, ma solo tanta rassegna stampa, articoli di giornale e foto.

Quest’anno, se il trascorrere del tempo non è un’opinione, il ristorante festeggia i 40 anni, all’insegna del gusto e del successo. La ricetta sta, soprattutto, nei piatti firmati da Paolo, fantasiosi, ma con una filosofia rimasta alle radici. Il menù cambia secondo l’offerta del mercato, ma sempre con prodotti locali, che siano verdure o pesce. Il menù viene stampato ogni giorno. “La cosa che mi fa più piacere – racconta Paolo – è il poter riproporre in carta anche piatti creati anni fa, ma ancora attuali, piatti che i nostri clienti, ma noi preferiamo considerarli amici, continuano a chiedere: dalle lasagne croccanti di mare al forno alle acciughe in pan di menta con purea all’anice stellato e machetto, o ancora la fantasia di crostacei al vapore con salsa di agrumi o, nei dolci, lo sformatino al cioccolato”.

Regina della cantina è, da sempre, Cinzia, sommelier professionista da più di 30 anni, Delegata AIS della Provincia di Savona per diversi mandati e con un percorso anche in Consiglio Nazionale AIS. Donna del vino dal 1988, come socia fondatrice per la Regione Liguria, anno di nascita del sodalizio in rosa e a tutt’oggi ancora eletta in Consiglio Nazionale. “Una cantina con selezioni oggi solo nazionali, ma sostenuta da una Carta della settimana – dice Cinzia – per promuovere a rotazione più etichette, con un occhio di riguardo alla produzione ligure, da Ponente e Levante”.

Un discorso a parte, relativamente a parte, lo merita la location, una villetta elegante, circondata da un ampio e fresco giardino pieno di piante, agrumi dove si spostano in estate i coperti. Si chiude l’interno e si fa servizio in esterno. In estate si aggiunge lo Spazio Arte, un luogo completamente gratuito a disposizione delle idee creato da Cinzia per presentazioni di libri, conferenze, mostre di quadri, sculture, eventi culturali. Anche Il figlio Vinicio, dopo la laurea in economia e un Master di un anno a Dubai in Food & Beverage, è rimasto nel settore, ma scegliendo un percorso di crescita esterofilo.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa e Stefano, per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.