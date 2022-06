Il CUS Savona Rugby scrive la storia: il pari a Novara vale la promozione in Serie B

Gioia immensa per il CUS Savona Rugby. La squadra guidata da Andrea Costantino ha pareggiato questo pomeriggio l’incontro di ritorno contro l’Amatori Rugby Novara. Un pareggio che, in virtù della vittoria all’andata tra le mura amiche della Fontanassa, consente ai savonesi di conquistare la promozione in Serie B.

Si tratta di un traguardo storico per il sodalizio biancorosso, che mai nella sua storia si era spinto così in alto. Le basi per la promozione sono state gettate all’andata, quando la squadra è riuscita a imporsi contro i piemontesi con il punteggio di 36 a 15 (5 punti a 0). Oggi era importante resistere al tentativo di rimonta avversario. La squadra è riuscita a raggiungere il traguardo grazie al 15 a 15 (2 punti a 2) finale.

Le mete odierne sono state messe a segno grazie a Briano, Franchello e Amato. La giornata storica è stata resa ancora più dolce dal gran numero di sostenitori che hanno deciso di seguire la squadra in trasferta.