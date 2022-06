Il Cai Savona in lutto per la scomparsa dell’ex presidente Fausto Alvazzi Delfrate

Savona. La Sezione di Savona del Club Alpino Italiano in lutto per la scomparsa di Fausto Alvazzi Delfrate, un esponente di spicco dei suoi soci ed ex presidente dal 1995 al 2004. Aveva 83 anni.

“Persona schiva ma determinata, ha dato una spinta vitale alla sezione, volendo che fosse presente nelle Commissioni Regionali e negli Organi Statutari centrali rappresentanti le diverse attività svolte dal C.A.I., individuando fra i Soci le persone più adatte a rappresentarla e capaci di portare un contributo autorevole e fattivo. Ha profuso molte energie nella scuola di Alpinismo e scialpinismo di cui è stato Direttore negli anni novanta del Novecento, attento alle persone che dimostravano buone capacità tecniche ma anche predisposizione a trasferire le nozioni utili per un approccio all’alpinismo indipendente e sicuro”, il ricordo di Donatella Ferrari, presindente del Cai Savona.

“Era un grande appassionato di montagna e ottimo sciatore – prosegue -, lui che veniva dalla Valle di Susa e dal mare progettava escursioni in buona parte dell’arco alpino per conoscere, condividere e scoprire nuovi ‘terreni da gioco’ – per dirla con le parole di uno dei padri dell’alpinismo moderno, Leslie Stephen – e poi spingersi anche nelle montagne extra europee con una visione dell’escursionismo e del trekking che anticipava quelle che sarebbero poi stati approcci condivisi anche da guide turistiche, forse con minore spirito d’avventura. I sentieri: quanti ne aveva cercati, seguiti, attraversati con un passo lento e regolare, di quelli che ti portavano lontano, verso mete che neppure avresti pensato di raggiungere. Ma anche amore per i sentieri ai quali dedicava la manutenzione con un gruppo di persone, quelle “dei sentieri” che con forcola, sega e pittura lo seguivano fra la fatica e il piacere della condivisione. Sì perché era difficile dire dei ‘no’ a Fausto quando lanciava una nuova iniziativa o un’avventurava inedita per il nostro sodalizio“.

“La collaborazione con l’Università della terza età è stato un altro filone da lui inaugurato che si dipanava con la presentazione delle gite o dei viaggi dei soci o con incontri con futuri o aspiranti viaggiatori, scalatori o sciatori. I grandi spazi della montagna potevano essere attraversati in un giorno, più giorni, o settimane. Grande importanza avevano per lui i rifugi alpini, luoghi di accoglienza e riparo e ingenti energie aveva profuso per il nostro Rifugio Savona in Valdinferno e per la ricostruzione del Rifugio al Laus in Valle Stura. Non ci è dato di sapere quanti sono stati i viaggi, da solo o in compagnia dell’amico Pietro Beltrametti, fatti per seguire la trasformazione del vecchio ricovero nell’attuale rifugio non lontano da Bersezio. Fausto Alvazzi era una di quelle persone che gli impegni li manteneva, costasse quello che costasse, e, nel dare la rotta era il primo a seguirla per realizzare quella “visione” della Sezione, del gruppo, del Sodalizio che era un cammino, in questo caso una metafora, del costruire insieme”.

E il ricordo di Ferrari si conclude “con la frase che appare in exergo della pubblicazione nella quale è narrata la storia della Sezione di Savona ed edita in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione: “Nella fede di ritrovarsi un giorno Sopra una vetta Dove non si pianga più””.