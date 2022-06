I lavori mandano in tilt il traffico in autostrada: fino a 8 chilometri di coda tra Pietra e Spotorno

Savona. Altro pomeriggio di passione (e code) sulle autostrade della Liguria.

Tra Pietra Ligure e Spotorno si registrano, ad ora, 7 chilometri di coda verso Genova causa lavori. Ma nel corso del pomeriggio la coda ha toccato anche gli 8 chilometri di lunghezza.

Rallentamenti, con un “serpentone” di veicoli lungo fino a 2 chilometri, anche tra Spotorno e Feglino in direzione Francia causa lavori

Code, anche se di minore entità, si sono registrate tra Imperia Est e Andora in direzione Savona: anche in questo caso i rallentamenti sono dovuti ai cantieri.

E questo pomeriggio un incidente avvenuto poco prima del casello di Arenzano ha creato 5 chilometri di coda in direzione Genova.

Alla luce dei disagi che si registrano sull’autostrada, in tanti hanno deciso di percorrere la via Aurelia per spostarsi verso levante. Purtroppo, però, le lavorazioni ancora in corso a Capo Noli e, più in generale, il traffico dell’ora di punta (come quello che ormai da tempo caratterizza, nei pomeriggi feriali, la zona tra Loano e Pietra verso levante) hanno reso complicati gli spostamenti anche sulla viabilità ordinaria.