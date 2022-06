I Bagni Giardino di Pietra Ligure festeggiano 70 anni di attività

Pietra Ligure. Sabato 11 giugno a Pietra Ligure non si festeggia solo l’anniversario di uno stabilimento balneare, ma i 70 anni di una famiglia che, il 29 giugno del 1952, aprì i Bagni Giardino e che, dopo tre generazioni, desidera ringraziare l’affezionata clientela e le Istituzioni con un evento a loro dedicato.

Furono i nonni Palli e Beppa Zunino ad inaugurare l’attività, per lasciarla, nel 1982, allo Zio Piero (la Spiaggia) e a Mamma Lilly (Zunino) e Papà Baffo (Pozzi) il bar e che, nel 1986, rilevarono tutto lo Stabilimento.

La terza generazione, oggi rappresentata da Fausto e Marco Pozzi, subentra nel 2001, ma il cuore pulsante della Famiglia (Lilly e Baffo) sono sempre presenti, sono la memoria storica di un’attività balneare unica in Italia, 70 anni di accoglienza, di passione, di condivisione, di affetto con centinaia di famiglie che, nel corso degli anni, si sono, spesso, succedute da generazione a generazione.

In un periodo storico difficile, dopo due anni di pandemia, i Bagni Giardino rappresentano un volano per tutte le imprese del Territorio, che fanno della promozione turistica e della valorizzazione di Pietra Ligure un esempio.

Una storia importante in una cittadina, Pietra Ligure, che fa del turismo il suo punto di forza, il trascorrere del tempo di una Famiglia che, dopo 70 anni, festeggia un anniversario storico, un traguardo da seguire.