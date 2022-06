Guerra in Ucraina e crisi economica: “Precipita l’export dei prodotti liguri”

Liguria. Con 7 voti a favore (minoranza) e 16 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 600 presentato da Pippo Rossetti che impegnava la giunta ad attivare al più presto un tavolo di lavoro con il mondo dell’impresa di produzione, dei servizi e dell’agricoltura, per fronteggiare le attuali difficoltà.

Nel documento si rileva le preoccupazioni delle associazioni e categorie economiche sulle ricadute che la guerra tra Ucraina e Russia comporta sull’economia ligure e che negli ultimi otto anni la crisi russo-ucraina ha già determinato gravi conseguenze sull’economia regionale, facendo precipitare il valore dell’export verso Mosca e ora anche verso l’Ucraina.

Nel dibattito è intervenuto l’assessore all’agricoltura e alla promozione dei prodotti liguri Alessandro Piana.

Tra i settori colpiti quello delle filiere agricole e del florovivaismo, come nella piana albenganese, ma non solo: a questo si aggiunge l’altra conseguenza legata all’inflazione, all’aumento dei prezzi e all’impennata dell’inflazione, dunque un doppio effetto che mette in grave crisi un comparto produttivo strategico per l’economia ligure.

E con 8 voti a favore (minoranza) e 15 contrari è stato respinto anche l’ordine del giorno, presentato ancora da Pippo Rossetti, che impegnava la giunta a realizzare in Liguria, anche attraverso il coinvolgimento del sistema camerale ed associativo, misure integrate per promuovere e valorizzare il settore della moda, con particolare attenzione ai mercati esteri.

Nel documento si rileva che, secondo i dati di Confartigianato Liguria, risulta che sono 340 le realtà artigiane, sulle 440 micro e piccole imprese totali del territorio, che si occupano di moda artigianale con 721 addetti. L’attuale contesto di crisi internazionale e la “mazzata” sui costi gestionali rappresentano elementi di forte preoccupazione.