Guasto ponte mobile Darsena, il grido d’allarme dei commercianti: “In 14 giorni nessuna risposta, incassi dimezzati”

Savona. “In 14 giorni non abbiamo ricevuto alcuna informazione sui tempi. Intanto gli incassi sono dimezzati“. Sono passate quasi due settimane dal guasto del ponte mobile della Darsena a Savona e la preoccupazione tra i commercianti e i residenti di un allungamento dei tempi aumenta.

Il ponte è momentaneamente aperto per il passaggio delle imbarcazioni ormeggiate lato mare, ma chiuso per chi transita a piedi che si trova costretto a fare un giro notevolemente più lungo. “Un danno grave – aveva spiegato Paolo Canavese, dell’Autorità Portuale di Savona -. E’ un periodo complesso per questo tipo di rifornimenti. Abbiamo chiesto di accelerare al massimo“, ha rassicurato Canavese all’inizio della settimana scorsa.

Pochi giorni dopo la chiusura il sindaco di Savona Marco Russo aveva scritto una lettera ad Autorità Portuale per sottolineare la necessità di procedere con urgenza ma al momento ancora nessuna risposta. Il Comune continua il pressing verso Autorità Portuale per accelerare i tempi il più possibile.

Il mese di giugno vedrà in calendario due eventi di rilievo per la zona: la Jet Ski Therapy e il mercato europeo. I commercianti sono preoccupati per le conseguenze sul turismo. “E’ incredibile l’indifferenza di fronte a un problema con ripercussioni evidenti sia in termini di turismo che di disagi per i savonesi”, dice senza mezzi termini Michele Sgambato, titolare di Delizie del Mediterraneo, a nome dei residenti e dei titolari delle attività commerciali.

Le risposte servono per programmare l’attività del futuro prossimo: “Dobbiamo sapere come comportarci, se acquistare i prodotti o lasciare qualche dipendente a casa. In queste condizioni lavoriamo la metà del solito”. Tra le criticità sottolineate dai commercianti anche la comunicazione: “Tantissimi arrivano dal ponte e si fermano aspettando si apra, poi siamo noi a spiegare che è guasto e che è necessario fare il giro. Oltretutto è solo in italiano e scritta su un cartello piccolo, è segno di profondo disinteresse. Ci riserviamo di chiedere i danni che stiamo subendo”.