Guasto ponte della Darsena, diffida dei commercianti ad Autorità Portuale: “Chiediamo il risarcimento danni”

Savona. Informazioni sulla gestione del guasto al ponte mobile della Darsena e risarcimento danni. Sono queste le richieste espresse dai commercianti di via Baglietto in Darsena a Savona e scritte in una lettera di diffida indirizzata ad Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale. A tre settimane dal guasto, dagli esercenti arriva l’ennesimo grido d’allarme: “Chiediamo ad Autorità Portuale di avere una risposta e al Comune di tutelarci. E’ un dramma non avere feedback, così stanno rovinando un’intera area commerciale. E’ a rischio la stagione estiva“.

I danni economici con un drastico calo del fatturato, il disagio dal punto di vista della mobilità, ma soprattutto “il disinteresse dimostrato” sono nel mirino dei firmatari (Michele Sgambato titolare di Delizie del Mediterraneo e in rappresentanza del condominio Orsero, Massimo Veronesi di Osteria delle Mancine, Paolo Baccino e Tiziana Borreani di The Balance, Erminio Peroni del Vinò, Jessica Raffa del Birrò, Simona Reverdito de La dolce Vita, Maurizio Toci de Il Toscano, Enrico Mantovani di The Candlelight, Roberto Ierardi di La Tana del luppolo, Francesca Sessa in rappresentanza dell’associazione “Seconda Stella a destra”).

Infatti, il ponte è momentaneamente aperto per il passaggio delle imbarcazioni ormeggiate lato mare, ma chiuso per chi transita a piedi che si trova costretto a fare il giro. La chiusura a chi raggiunge quella zona a piedi sta pesando sugli incassi delle attività: “Avere una data ci permetterebbe di organizzarci, sia con i rifornimenti che con i nostri dipendenti. Se continua così saremmo costretti a prendere delle decisioni. Non avendo informazioni non sappiamo come programmare la stagione”, dice Michele Sgambato, titolare delle Delizie del Mediterraneo, a nome di tutti gli esercenti della zona.

Il mese di giugno ha visto due eventi in calendario: la Jet Ski Therapy e il mercato europeo. La fiducia per la ripartenza dopo due anni di restrizioni dovute al contenimento della diffusione della pandemia era alta: “La manifestazione dello scorso weekend è stata sotto le aspettative per i banchi e le attività di largo Ammiraglio Ronia. Una debacle“, prosegue amareggiato.

Ancora critiche di residenti e esercenti per la mancanza di segnaletica e indicazioni: “Dopo più di tre settimane ancora nessun cartello visibile e scritto anche in lingua straniera e i turisti continuano a stazionare davanti al pannellino. Per noi questo è segno di mancanza di interesse“, ha concluso.