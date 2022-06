Guasto ponte Darsena, i commercianti e i residenti: “Urgente una soluzione. Ora aprirlo ai pedoni”

Savona. “E’ fondamentale arrivare in poco tempo a una soluzione. Nell’attesa venga lasciato aperto al passaggio dei pedoni per tutelare la maggioranza e spostare le barche che hanno necessità di uscire al di là del ponte”. E’ questa la richiesta che arriva dai residenti della Darsena e dai commercianti di via Baglietto a Savona dopo il guasto al motore del ponte mobile che collega la zona con il centro storico della città.

Il ponte è momentaneamente aperto per il passaggio delle imbarcazioni ormeggiate lato mare, ma chiuso per chi transita a piedi che si trova costretto a fare il giro. “Un danno grave – ha spiegato Paolo Canavese, dell’Autorità Portuale di Savona -. E’ un periodo complesso per questo tipo di rifornimenti, il problema è che non ci hanno ancora confermato quando ci forniranno il motore sostitutivo”. “Abbiamo chiesto di accelerare al massimo“, ha rassicurato Canavese ieri.

Il mese di giugno vedrà due eventi in calendario: la Jet Ski Therapy e il mercato europeo. “Sono due appuntamenti importanti che rischiano di essere penalizzati. E’ il biglietto da visita della città per i crocieristi, restituiamo una brutta immagine“, dicono i commercianti preoccupati.

Le conseguenze si notano sulla diminuzione degli incassi da parte dei locali di quell’angolo: “I flussi ovviamente sono in calo, dal punto di vista commerciale è un disastro. La gente non ha voglia di arrivare fino qui in fondo”, racconta Michele Sgambato, titolare di Delizie del Mediterraneo. “Un’ulteriore colpo al commercio della zona nella fase di ripresa post-Covid: “Arrivaimo a due anni di pandemia e ora che possiamo iniziare a lavorare ci ritroviamo isolati”, fa eco Simona Reverdito, della Dolce Vita.

Un disagio che si era già verificato – ricordano i residenti – a settembre dello scorso anno “in piena stagione turistica”: “Se la manutenzione non previene i danni, inutile farla”, dice una residente. “Ogni venerdì mattina viene fatta la revisione”, spiegano. “Vorremmo che questi interventi servissero a prevenire i danni. Dovrebbero avere i pezzi di ricambio pronti per essere sostituiti alle parti rotte”.

Il ponte mobile della Darsena è chiuso ai pedoni, ma aperto al passaggio delle imbarcazioni

E qualcuno dice con un velo di ironia: “Ci devono mettere una barca che ci porti avanti e indietro”. La richiesta rivolta ad Autorità Portuale è un piano per migliorare operatività del ponte perchè “si parla sempre degli stessi problemi”.

Un problema anche per i disabili che hanno difficoltà ad attraversare la Darsena: “Facciamo questo ponte e spesso lo troviamo chiuso. Ora passare dalll’altra parte è improponibile perché la pavimentazione non è adatta alla carrozzina o al deambulatore”, spiega Manuela Vianelli, educatrice dell’associazione Seconda Stella a Destra. Così tanti si trovano costretti a rinunciare e tornare indietro.

“Chi decide deve percepire l’urgenza. E’ un’arteria molto importante per noi e va riaperta nell’immediato perché provoca disagio”, concludono commercianti e residenti.