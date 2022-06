Savona. Erano oltre 200 i delegati di posto di lavoro, pensionati, cittadini e rappresentanti di Associazioni Territoriali che hanno partecipato all’assemblea pubblica organizzata dalla Cgil di Savona questa mattina alle 10 presso la Società “La Rocca” di Savona. L’obiettivo, spiega il segretario provinciale Andrea Pasa, era “promuovere e far conoscere, non soltanto all’interno della nostra associazione ma soprattutto all’esterno, ad associazioni, cittadini e società civile, le proposte che vogliamo mettere in campo da qui in avanti”.

Il titolo dell’iniziativa era “Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia”: “Oggi vorremmo soffermarci su questi titoli – spiega Pasa – ma soprattutto farlo con ciò che succede sul nostro territorio. Soprattutto sulla questione del lavoro le cose non vanno come dovrebbero. Da un’analisi fatta dal nostro ufficio economico di Cgil Liguria viene fuori ancora una volta che c’è un problema di precarietà, di salari e di sicurezza”.

Se ne è parlato con il segretario generale di Cgil Liguria e, come detto, con tante associazioni e delegati: “Vogliamo includere e far partecipare anche i territori. La partecipazione è stata altissima, forse più di quanto ci aspettassimo, sia delle associazioni che della società civile e dei lavoratori. Noi vorremmo mettere al centro del dibattito, anche politico, una cosa molto precisa: occupazione sì, ma concentrandosi su quella di qualità. A Savona oltre l’83% dei nuovi occupati è precario, abbiamo una retribuzione oraria media dell’8,8% inferiore alla media regionale, e sugli infortuni siamo la maglia nera della Liguria. Serve un lavoro più retribuito, meno precario e più sicuro”.

L’assemblea di oggi serviva a preparare la grande manifestazione nazionale prevista per sabato 18 giugno a Roma. Per la Cgil “è il momento delle scelte e di agire sui temi della guerra, contro la quale si deve cessare il fuoco e costruire la pace attraverso il negoziato, del lavoro, che anche quando c’è spesso non garantisce una vita dignitosa, della giustizia sociale con l’attenzione ai redditi più bassi e a chi è in maggiore difficoltà. Occorre combattere la precarietà sempre più dilagante e aumentare salari e pensioni. Siamo di fronte ad una situazione sociale esplosiva. Non ci sono solo i salari e le pensioni bassi , ma un livello di precarietà nel lavoro e nella vita che non c’è mai stato prima d’ora, una situazione di incertezza e insicurezza troppo elevate. In questi anni sono state tagliate anche le risorse pubbliche per garantire servizi sociali ; dal diritto alla salute alla scuola all’integrazione”.

“E’ necessario ‘costruire’ un’occupazione di qualità; più retribuita, più sicura e meno precaria anche e soprattutto nel nostro territorio , dove le retribuzioni sono in media più basse del nord ovest del Paese – con una retribuzione media giornaliera dei dipendenti del settore privato inferiore del ‘8.8 % di quella media Regionale e con una media delle giornate lavorative retribuite in provincia di SV pari a 211 contro la media regionale di 222 e nazionale di 223 giornate – dove la precarietà è troppo alta – oggi in Italia oltre 3 milioni di occupati sono a tempo determinato , record dal 1997, e in Provincia di Savona oltre l’83% dei nuovi contratti di lavoro è precario, e più sicuro visto che la Provincia di Savona è la maglia nera di tutta la Regione Liguria in tema di numero di denunce di infortunio nei luoghi di lavoro e conta 69 morti nel periodo 2012-2021 e ha la media giornaliera delle denunce più alta (10,1). Così come è necessario una chiara e netta decisione politica per salvare e rilanciare il Servizio Sanitario Pubblico, universale e gratuito; assumere personale, ridurre la frammentarietà e costruire servizi socio sanitari territoriali in un territorio che conta circa il 35 % di over 65 e con patologie croniche”.

Savona, assemblea pubblica Cgil

“E se è vero come è vero che la qualità del lavoro e i contenuti del lavoro sono in questi anni peggiorati in tutto il Paese, al punto che il lavoro è divenuto una qualsiasi merce, è importantissimo parlare di formazione come diritto permanente nell’arco della vita di ogni lavoratrice e lavoratore . E parlare di conoscenza e di istruzione, quindi di scuola, significa affrontare la questione della qualità del lavoro e del significato di ciò che si produce. L’assemblea di Venerdì sarà pubblica e aperta a quanti, studenti, associazioni e rappresentanti della società civile, vorranno discutere le proposte della Cgil per un futuro diverso, migliore, che tuteli i redditi dei più poveri, di chi un lavoro ce l’ha o di chi lo sta cercando, delle pensionate e dei pensionati e di tutti coloro che hanno il diritto ad un futuro migliore”, hanno proseguito.

“Oggi è decisivo rimettere al centro il problema del lavoro e della lotta alla precarietà. E’ il momento di fare scelte locali – a partire dalle Amministrazioni Comunali e dai Sindaci e nazionali,in questa direzione. Si, anche locali, vista la situazione del nostro territorio non è delle migliori. La politica deve ritornare a occuparsi dei bisogni materiali delle persone. All’Assemblea parteciperà il Segretario Generale della Cgil Liguria Maurizio Calà, delegate e delegati della Cgil di Sv, pensionati e tante associazioni che interverranno e porteranno il loro contributo alla discussione”, hanno concluso.