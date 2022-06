Giovedì 26 maggio si è svolto il concerto degli alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto scolastico Guidobono

Savona. Giovedì 26 maggio presso la chiesa di S. Paolo a Savona, si è svolto il concerto degli alunni frequentanti i corsi ad indirizzo musicale dell’Istituto secondario “B. Guidobono”, Comprensivo Savona 3.

La serata si è aperta con l’esibizione dell’orchestra delle classi seconde che hanno proposto la Marcia per la cerimonia dei turchi di J. B. Lully seguita da una fantasia tratta da brani della tradizione britannica e dall’esecuzione di “Baby Elephant Walk” di H. Mancini. A seguire gli alunni delle classi prime e terze hanno suonato un repertorio di brani di varia estrazione tra i quali famose colonne sonore di film.

La serata si è svolta in un clima di festa particolarmente gioioso anche per la ripresa, dopo due anni, delle attività musicali d’assieme che rappresentano per l’Istituto un importante momento di formazione e di crescita culturale e personale dei ragazzi.

Proprio presso la chiesa di S. Paolo si era tenuto l’ultimo concerto dell’orchestra degli allievi dell’I C Savona 3 ed è stato quindi emozionante riprendere nuovamente nella stessa chiesa l’attività concertistica anche come momento di condivisione e socialità.

La serata è stata onorata dalla presenza del sindaco di Savona Marco Russo, che nel porgere il suo saluto ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. Nell’ambito dell’evento si è svolta la cerimonia di premiazione e consegna delle borse di studio intitolate al ricordo della maestra Maddalena Racca.

Il concorso, giunto alla seconda edizione, consiste nella donazione di tre strumenti musicali ed è stato istituito su iniziativa del sig. Marco Molinari con l’intento di ricordare la figura della mamma, la maestra Maddalena Racca che, avendo particolarmente a cuore il percorso formativo dei più giovani e la valorizzazione delle loro potenzialità, aveva espresso il desiderio di favorire i ragazzi nel loro percorso di studi.

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono risultati vincitori, Linda Gomba, flautista allieva della prof.ssa Maura Bruzzone, Giosuè Colloraffi e Gabriele Sidoti, pianisti allievi della prof.ssa Elena Sancio. A loro l’augurio di proseguire proficuamente gli studi musicali mantenendo l’entusiasmo dimostrato finora.

La serata si è conclusa con tanti calorosi applausi che hanno scaldato il cuore e dimostrato quanto lo spettacolo sia stato gradito.