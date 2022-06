Giovani D Valore, le classifiche definitive

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la graduatoria definitiva, per ciascun girone, del progetto Giovani D Valore 2021/2022.

I punteggi conseguiti dai singoli club sono comprensivi dei bonus relativi all’attività giovanile. La speciale iniziativa del Dipartimento della Lega Nazionale Dilettanti per la decima stagione consecutiva incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento. Il premio complessivo di 450.000 euro è suddiviso e destinato alle prime tre società di ogni girone che puntano con decisione sulla linea verde. Le prime tre squadre di ogni girone saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria: 1ª classificata Euro 25.000, 2ª classificata Euro 15.000, 3ª classificata Euro 10.000.

Per quanto concerne il girone A in cui era inserito il Vado Fc al terzo posto compare il Chieri del neo presidente Sorrentino, società blasonata che è stata guidata da quel Marco Didu, ora approdato proprio alla corte del patron Tarabotto, il che fa ben sperare per le sorti e le aspettative dei tanti giovani talenti rossoblù.

Queste le prime tre posizioni, girone per girone, della classifica definitiva:

Girone A: Gozzano 1790, Borgosesia 1728, Chieri 1521

Girone B: Brusaporto 1956, Ponte S. Pietro 1400, Virtus Ciseranobergamo 1012

Girone C: Montebelluna 1781, Caldiero 1346, Dolomiti Bellunesi 1080

Girone D: Fanfulla 1526, Forlì 1160, Ravenna 1088

Girone E: Scandicci 1450, Sangiovannese 1245, Sporting Trestina 1126

Girone F: Tolentino 1715, Porto D’Ascoli 1201, Pineto 1096

Girone G: Cassino 1219, Ostiamare 840, Atletico Uri 834

Girone H: Fasano 1244, Sorrento 1156, Nola 1005

Girone I: Santa Maria Cilento 1104, Cavese 898, Sancataldese 812