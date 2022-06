Garlenda, tutto pronto per il Meeting Internazionale delle Fiat 500 storiche

Garlenda. Ormai ci siamo: con il prologo di oggi, giovedì 30 giugno, è partito il 39° Meeting Internazionale delle Fiat 500 storiche. Al grido di “ritorno a Garlenda”, i cinquecentisti da tutta Italia e da svariate nazioni estere stanno giungendo a destinazione con grande entusiasmo. Lo staff è pronto, così come i tanti volontari, spesso giovanissimi, che hanno deciso di impegnarsi per quest’evento che rappresenta molto per il territorio garlendese e comprensoriale.

Il primo momento della manifestazione è l’ormai consueto “AperiMeeting” del giovedì al Centro Commerciale Ipercoop “Le Serre” dalle ore 18. I cinquecentisti si ritroveranno poi alle 21,30 in Borgata Ponte a Garlenda per assistere ad uno speciale “Cinema in piazza”: sarà infatti proiettato “Ritorno al futuro”, il celebre film che costituisce il tema portante dell’edizione 2022.

L’inaugurazione ufficiale del Meeting si terrà invece domani mattina, venerdì 1 luglio alle ore 11. A seguire avverrà anche il taglio del nastro della “Mostra delle Mostre” ospitata presso il Museo della 500 “Dante Giacosa”. 15 anni di Museo (2007-2022) e 12 mostre che hanno caratterizzato le estati del “Dante Giacosa”. La “casa” della Fiat 500 storica si racconta ripercorrendo le esposizioni di foto, opere d’arte, disegni di bambini, fumetti e persino magliette che si sono svolte dal 2008 al 2019. Mostre spesso derivanti da partecipatissimi contest, che hanno divertito i cinquecentisti e che hanno dimostrato la loro creatività.

“Tanti gli appuntamenti nel corso di questo lungo weekend motoristico, tra tour (Ceriale, Alassio, Stellanello) e intrattenimenti musicali, enogastronomia e presentazione di libri, nonché esperienze a diretto contatto con le bellezze delle nostre colline. Tra le novità di quest’anno, infatti, c’è un suggestivo giro in e-bike alla scoperta della Val Lerrone oltre alla riconferma del trekking del sabato mattina a Borgata Castelli. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e siamo certi che questo “ritorno a Garlenda” sarà davvero emozionante”, hanno detto dal Club.