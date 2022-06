Savona. “Proprio per la presenza di diversi e contemporanei effetti negativi che stanno interessando il settore agricolo e le sue filiere produttive, ora è tempo di concretizzare un processo di semplificazione burocratica e di norme che spesso rappresentano veri e propri “muri” per imprese a conduzione familiare e/o coltivatori e piccoli produttori”.

E’ il presidente provinciale di CIA Savona, Sandro Gagliolo, a tornare su una delle richieste principali del comparto e delle aziende agricole. “Uno snellimento e una velocizzazione delle pratiche e domande per i fondi a disposizione del Psr, spesso, in passato, non andate a buon fine per lungaggini e criticità procedurali”.

“Giusta la digitalizzazione, tuttavia è necessario potenziare il servizio regionale preposto alle procedure amministrative, così come a certificazioni e autorizzazioni di varia natura: questo per ottimizzare l’interscambio con le associazioni di categoria e/o con gli stessi soggetti imprenditoriali ammessi ai bandi”.

CIA Savona, quindi, rilancia sulle attuali difficoltà burocratiche delle imprese, considerando la presenza di diverse occasioni su filoni differenti per accedere a fondi e finanziamenti per la loro produzione: “Abbiamo evidenziato i problemi già da tempo, in quanto la nostra stessa associazione, nell’ambito della sua consueta attività di servizi e assistenza per i soci e le aziende, si è scontrata con rallentamenti e ritardi nell’esame delle domande e/o della documentazione” aggiunge Gagliolo.

“Fortunatamente, grazie alla rete dei servizi a sostegno di associati e aziende agricole, come CIA Savona stiamo rispondendo al meglio rispetto alla moltitudine di richieste, informazioni e avvio degli iter procedurali. Non posso che ringraziare tutto lo staff di CIA Savona e dei suoi uffici territoriali, che, per quanto riguarda la competenza della nostra associazione, garantiscono attenzione, capacità tecnico-professionale, esperienza e rapidità nelle soluzioni operative necessarie”.

Ecco perché il presidente Gagliolo sottolinea: “Per le filiere agricole servono meno blocchi, cavilli e intralci per attuare un vero e fattuale processo di rinnovamento e modernizzazione, che passa per i nuovi progetti di investimento e per le risorse alle quali le aziende devono accedere”.

“Sperando in misure più strutturali nel contrasto ai rincari e al caro-gasolio, possiamo, ad esempio, tramite il Pnrr, iniziare un percorso di riconversione energetica delle strutture agricole, aspetto essenziale sul fronte della sostenibilità ambientale quanto per i costi gestionali di un tessuto produttivo composto di piccole imprese”.

“Come presidente CIA Savona ribadisco la ferma volontà di una forte collaborazione con le istituzioni locali e regionali: la nostra porta è sempre aperta… Pronti al dialogo e alla ricerca di soluzioni, tuttavia nel caso notassimo ancora il perdurare di situazioni critiche e dannose, magari per mancati interventi invece possibili, siamo pronti a manifestare la nostra azione sindacale e di protesta a tutela dei nostri associati e delle realtà economiche del settore agricolo, strategico per tutta l’economia provinciale” conclude il presidente CIA Savona.