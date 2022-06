Furto arnie a Savona, la ripartenza dopo la raccolta fondi: “Amici e savonesi ci hanno aiutato a rinascere”

Savona. La raccolta fondi ha permesso a Lad Seye e il suo socio Pucci La Marca Schwaz proprietari delle 15 arnie rubate a Savona, in località Marmorassi, a inizio maggio, di ripartire.

Un bottino di 15 arnie e migliaia e migliaia di api (circa 140mila) sottratte al duro lavoro di appassionati che da tempo hanno investito tempo e denario in un apiario, nelle immediate alture di Savona.

Sono stati raccolti 3200 euro. La raccolta fondi e la generosità dei savonesi ha permesso ai titolari de “Il miele del bosco” di riavviare la loro attività. Per selezionare le api erano serviti mesi e mesi di lavoro impiegati per la scelta delle api che per la costruzione delle arnie: “Nel male è nata una bellissima cosa, un rapporto forte con la popolazione savonese e gli amici apicoltori che ci hanno dato una mano regalandoci casse e sciami di api”, ha raccontato commosso Lad.

E sottolinea la grande vicinanza dimostrata: “Le persone ci hanno saputo abbracciare in un momento difficile in cui avevamo anche pensato di smettere, ma la gente ci ha fatto capire che dobbiamo conitnuare”.

Ieri la creazione dei nuclei con le api rimaste e quelle donate: “Una vera rinascita“. Anche la natura ha fatto la sua parte: “Quest’anno a differenza di quelli passati, riusciremo a fare più miele con l’acacia. Speriamo sia lo stesso con il castagno che è fiorito molto presto”.

Dopo un primo momento di sconforto nel quale ha preso il sopravvento la tentazione di smettere, poi ha vinto la determinazione di continuare: “Non ci facciamo scoraggiare da questo gesto, amiamo le api e vogliamo continuare“, aveva detto Lad. “Le api sono fondamentali per l’ecosistema, il 70-80% di quello di cui si nutrono gli essere umani dipende dalla vita di questi insetti”. Senza considerare il contributo del settore all’economia: “Ci sono tanti lavoratori coinvolti in questo ambito”, aveva sottolineato concluso.