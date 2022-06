Furgone a fuoco sulla Sp29: in azione i vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Altare/Carcare. Furgone in fiamme questa mattina intorno alle 9 sulla Sp29, poco dopo la rotonda di Altare in direzione Vispa.

Ancora non si conosce la causa dell’incendio, sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco e sta arrivando in aiuto anche una autobotte dal distaccamento di Cairo Montenotte.

Fortunatamente non si registrano feriti. A lanciare l’allarme e avvertire i soccorsi, è stato lo stesso uomo che era alla guida del mezzo.

Il traffico è stato interdetto per alcuni minuti per permettere le operazioni di spegnimento, ma ora è stato ripristinato a senso unico alternato. Potrebbero dunque verificarsi dei rallentamenti in entrambe le direzioni. A gestire la viabilità i carabinieri che si occuperanno anche di tutti i rilievi del caso insieme ai vigili del fuoco.