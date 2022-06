Funivie: il Decreto Infrastrutture soddisfa i sindacati, ma richieste maggiore tutele per i lavoratori

Savona/Cairo Montenotte. “Accogliamo positivamente il decreto ‘salva funivie’, ma vogliamo incontrare al più presto il presidente di Autorità Portuale, il presidente di Regione Giovanni Toti e il ministero”. E ‘ il commento dei sindacati savonesi a quanto previsto nel Decreto Infrastrutture.

“Per assicurare la veloce attuazione del programma dei lavori dell’infrastruttura funiviaria tra Cairo Montenotte e Savona – ha comunicato ieri il Mims quanto previsto dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri -, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, in caso di cessazione dell’attuale concessione entro il 31 dicembre 2022 e nelle more dell’individuazione di un nuovo concessionario, provvede alla gestione diretta del servizio per un periodo massimo di 24 mesi”

In particolare, la Cisl chiede un incontro alla Regione Liguria per “capire quale formula verrà adottata per il prosieguo della cassa integrazione in caso di liquidazione di Funivie Spa”. I sindacati chiedono al commissario “di conoscere le sue intenzioni sui tempi di affidamento o di commissariamento dell’azienda”.

Filt Cgil e Uil Trasporti esprimono perplessità sulle garanzie occupazionali: “Al momento sembrerebbe non esserci nessuna clausola sociale che obblighi Autorità Portuale a farsi carico dei lavoratori e noi auspichiamo venga introdotta”. Continua il pressing delle organizzazioni sindacali: “E’ quindi urgente la nomima del commissario e la conseguente assunzione dei lavoratori”.

Durante l’incontro che si è tenuto a fine maggio tra le orgnaizzazioni sindacali della provincia e il ministero è stato presentato il cronoprogramma dei prossimi interventi: a giugno inizio dei lavori, in estate il decreto ad hoc per la nomina del nuovo commissario per la gestione con una dotazione finanziaria idonea ad affrontare il periodo di transizione.