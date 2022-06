Frecce Tricolori, dopo lo show a Roma in viaggio per Villanova d’Albenga: la Piaggio sarà il loro “parcheggio”

Villanova d’Albenga. Questa mattina hanno lasciato, come sempre, tutti a bocca aperta sorvolando i cieli di Roma in occasione del 76° anniversario della Repubblica italiana. Ed ora le Frecce Tricolori sono pronte a riprendere il volo per raggiungere la nostra Liguria, più precisamente Villanova d’Albenga.

In attesa dell’air show di domenica 5 giugno, infatti, le Frecce Tricolori si parcheggeranno all’interno dello stabilimento di Piaggio Aerospace. Il loro arrivo è previsto alle 15:36.

Qui resteranno fino alle 16 di sabato, quando raggiungeranno Imperia per le prove dello spettacolo che andrà in scena alla stessa ora il giorno successivo.

Frecce Tricolori che ad Imperia mancano da ben 9 anni, ma che finalmente tornano nei cieli liguri per allietare tutti gli spettatori con le loro evoluzioni, acrobazie e voli acrobatici sul mare. L’ultima volta erano state nella nostra regione il 15 maggio di quest’anno, quando hanno emozionato i tanti cittadini accorsi a Genova per godersi uno dei più belli show dei cieli.

Ma quello di Imperia non sarà l’ultimo appuntamento ligure in programma per il 2022, la Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare sarà ad Alassio il 1° ottobre e a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure il 2 ottobre.