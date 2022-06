Frana sulla A10, chiusa nella notte tratta autostradale tra Varazze e Arenzano: disagi alla circolazione

Autostrada. La scorsa notte una frana ha costretto la chiusura al traffico per diverse decine di minuti di una porzione di A10 a causa della caduta in carreggiata di una frana che ha interessato un versante prospicente la strada.

L’episodio è avvenuto verso le 23 di sera e ha interessato la tratta in direzione di Genova. Lo smottamento è avvenuto nei pressi di Cogoleto: oltre ai detriti anche un albero è finito sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei mezzi di soccorsi e del personale di Autostrade per l’Italia. Lunghe code si sono formate nella notte, ma per fortuna non si registrano feriti. Dopo diverse decine di minuti è stata prima aperta una corsia, poi successivamente la viabilità è stata ripristinata. Sono in corso verifiche sul versante per valutare la sua stabilità.