Savona. “Sono anni che ci prendono in giro e che ci promettono che avrebbero sistemato la strada. E’ necessario ampliare questo pezzo di strettoia, è un punto pericoloso”. A dirlo sono un gruppo di residenti in località Conca Verde a Savona in seguito all’episodio del 2017 quando era franata parte della strada nel terreno di un privato. Prosegue così la protesta dei residenti contro “la mancanza di attenzione” da parte del Comune verso questa zona.

Il proprietario spiega che dopo poco aveva mandato una pec al Comune chiedendo un intervento e un breve tratto è stato delimitato con conseguente restringimento della carreggiata.

E’ alta la preoccupazione tra gli abitanti della zona che conta 40 famiglie: “Abbiamo paura che la strada venga giù – racconta Domenica Bova, responsabile del controllo di vicinato -, a quel punto poi ci troveremmo isolati completamente. Con la strada verso Cadibona interrotto, non potremmo più muoverci”.

“Per riqualificare l’ex Ostello (nella parte alta, poco prima dell’imbocco di molti sentieri) bisogna garantire una viabilità decente, è inutile fare tapulli. Vorrebbe dire sprecare i soldi pubblici”, sottolinea un altro residente.

Tra le questioni che i residenti portano all’attenzione dell’amministrazione comunale anche la sicurezza: “Questa è una zona abbastanza isolata e abbiamo chiesto che ci siano installate almeno due telecamere. Una l’abbiamo ricevuta ma non era quello che ci aspettavamo”. Nei giorni prossimi i residenti si riuniranno per discutere proprio dell’impianto di videosorveglianza: “Se saremo d’accordo le compreremo e chiederemo al Comune di installarle“, ha concluso Bova.

Savona, restringimento in via alla Strà

Il Comune – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – ha affidato l’incarico alla ditta per iniziare ai lavori. Nel frattempo i tecnici sono al lavoro per la redazione del progetto esecutivo delle altre frane che interessano via alla Stra: “Questa strada – spiega Parodi – ha un problema di regimentazione delle acque. Ci sono deviazioni sulla strada”. Per quanto riguarda l’ampliamento della sede stradale, invece, risposta negativa: “Non è possibile perchè il proprietario del terreno sottostante non vuole cederlo. E’ impossibile procedere con l’esproprio perchè bisognerebbe farlo per tutta la strada”.