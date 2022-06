Fondamentalisti arrestati dalla Digos, il “maestro” e le videochiamate dal carcere in Francia: “Verrò in Italia e farò di tutto”

Genova. Nadeem Raan, noto come ‘Peer’, il maestro, è uno dei pakistani fondamentalisti arrestati dalla Digos di Genova nell’ambito dell’inchiesta sulla cellula Jihadista denominata gruppo Gabar. La particolarità e che questa, come molte altre conversazioni avvenute tra Peer e Yaseen Tahir, considerato dagli investigatori il capo della cellula italiana, è stata intercettata mentre Peer si trovava in carcere in Francia ma aveva evidentemente la disponibilità costante di uno smartphone con cui attivava anche video chiamate con i suoi complici. E le intercettazioni sono assai esplicite: “Appena esco mi farò sentire a Parigi. Sono un uomo coraggioso nei momenti difficili e ora che sono usciti i miei fratelli e a breve uscirò io… vedrai cosa facciamo là fuori”.

Nadeem, come ricorda il gip Silvia Carpanini nelle 80 pagine ordinanza di custodia cautelare firmata per 14 fondamentalisti, era “capo del gruppo, promotore delle iniziative e della sua diffusione anche in Italia dove, tornato libero intende dare sostegno a Tahir incurante delle conseguenze, per rendere di nuovo grande il nome di Gabar”.

Tahir, parlando con Peer lo avverte spesso ad essere prudente al telefono e non solo: più volte sottolinea la differenza tra il sistema penale francese e quello italiano: “Se tu picchi una persona con un bastone qui in Italia ti arrestano e ti condannano per almeno 10 anni” e lo avverte: “Qui non puoi parlare del Gruppo, appena lo scoprono ti rovinano”. E ancora “qui la polizia non lascia tossire, qui sono più rigidi” dice Tahir al ‘maestro in un’altra conversazione. E lui gli risponde rassicurandolo: “non ti preoccupare le volte che poi verrò in Italia farò di tutto”. Nadeem viene effettivamente scarcerato il 18 febbraio di quest’anno e sul suo profilo scrive “Gabbar Raan”, cioè Gabar è tornato.

Tahir Yaseen, considerato il reclutatore della cellula italiana del gruppo Gabar, il 24 settembre 2020, il giorno prima dell’attentato a Parigi, era a Ventimiglia e dal ponente ligure faceva spesso la spola. Nel 2019 era stato anche arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nel 2020 segnalato dai francesi per attività correlate al terrorismo. In un video del 20 aprile 2020 pubblicato da Tahir su YouTube, si vedono 8 persone e tra loro c’è proprio l’attentatore di Parigi. Il 22 febbraio viene fermato alla stazione Saint Lazare di Parigi con un coltello identico a quello usato nell’attentato: viene arrestato e resta detenuto in Francia fino al 19 aprile. Poi torna in Italia, non più a Chiavari dove aveva vissuto per cinque anni ma a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. E lì “diventa punto di riferimento di una serie di soggetti, riconducibili al gruppo Gabar” scrive il giudice.

“Qui in Italia non puoi creare un gruppo come in altri posti e non puoi fare quello che vuoi, qui se ti scoprono sei fottuto” diceva Tahir al maestro per spiegare l’attenzione che il nostro Paese dedica al contrasto al terrorismo ma non per questo pensa di rinunciare: “Avremo un gruppo Gabar qui in Italia e uno in Spagna a Barcellona” e “poi troviamo una nostra tana”.

E ancora: “Quando avrò compiuto la mia più grande missione dovrò finire in carcere per almeno 5 anni” diceva chiedendo a Peer quando sarebbe uscito dal carcere il loro amico che aveva commesso l’attentato a Parigi.

Su suoi social tante armi, ma anche video e poesie dove lui, in prima persona inneggia alla violenza. Tra questi il gip ricorda il video pubblicato il 15 giugno dove su Tik Tok Yaseen recita: “Non alzare il piede verso di me perché ti taglio la gamba. Dici di tagliare le teste alle persone ma non credo che tu valga così tanto da farlo. Non hai ancora capito con chi hai a che fare e sei convinto di te stesso ma quando avrai a che fare con Pardesi (soprannome dello stesso Tahir) la smetterai di parlare come un pappagallo”.

Il “gruppo Gabar”, ispirato “alla dottrina di Khadim Hussain Rizvi imperniata sulla lotta anche violenta contro la blasfemia”, aveva diverse articolazioni in altrettanti Paesi europei, dalla Francia alla Grecia, alla Spagna e all’Italia scrive il gip Carpanini. La cellula fondamentalista Gabar, in Francia si era manifestata con violenza nell’attentato compiuto il 25 settembre 2020 sotto la ex sede della rivista satirica Charlie Ebdo. In quell’occasione Zaheer Hassan Mahmoud (in stretti rapporti con alcuni degli indagati dell’inchiesta genovese) aveva ferito con una mannaia due dipendenti di un’agenzia televisiva.

I propositi criminali del gruppo che usa i social “canale principale di reclutamento” oltre che di “propaganda” non sono secondo il giudice “mere vanterie prive di serietà ma hanno avuto concreta attuazione nell’attentato di Parigi e il rinvenimento di micidiali armi da taglio nella disponibilità dell’attentatore di Parigi e di Tahir “in luoghi e momenti differenti, lascia intendere che altri gesti violenti fossero stati programmati e che solo l’intervento anticipato delle forze dell’ordine ha verosimilmente bloccato ulteriori azioni terroristiche”.

Per il giudice la “cellula italiana di Gabar era effettivamente attiva e vitale” e il ‘basso profilo’ tenuto nel periodo precedente l’arresto “risponde a un ben preciso programma” “di far calmare le acque” dopo l’attentato di Parigi e di attendere che tutti i membri del gruppo escano dal carcere a cominciare dallo stesso maestro Peer.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti: “Una grande operazione antiterrorismo condotta dalla Digos di Genova ha permesso di arrestare 14 cittadini pakistani legati all’attentatore che il 25 settembre 2020, a Parigi, aveva compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo. Grazie al procuratore di Genova Francesco Pinto, alla nostra Digos, diretta da Riccardo Perisi e agli agenti dell’Antiterrorismo e della Polizia di Stato per lo straordinario lavoro che ha permesso di portare a termine questa complessa operazione e bloccato una cellula terroristica che, in base a quanto ricostruito, era pronta a comprare armi e stava reclutando seguaci in Italia”.