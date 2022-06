Alassio. “Daniela ha saputo radicare la sua vita nell’amore. E la vostra presenza qui, cosí numerosa, testimonia la grandezza della persona che era”. Cosí don Gabriele Maria Corini, nella sua omelia, ha ricordato Daniela Aicardi, scomparsa all’etá di 66 anni.

È stata docente di lettere, ricordata da amici, colleghi, conoscenti e studenti come una “persona di grande umanità che ha saputo affrontare la sua malattia con straordinario coraggio”. Ha insegnato all’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi lasciando, come ha affermato il parroco, “un segno tangibile ed indelebile nei suoi ragazzi”.

Giovani e giovanissimi che, infatti, hanno risposto a decine. Un colpo d’occhio incredibile, con la chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio, dove questa mattina si sono svolti i funerali, gremita.

Era presente anche una delegazione di Fidapa, di cui Aicardi è stata past presidente, per la sezione ingauna, dal 2019 al 2021.

“Il mistero della morte genera sempre un senso di vuoto in noi, – ha proseguito don Corini nell’omelia. – La sua è stata una vita dedicata all’insegnamento, alla vita sociale e politica, con un minimo comun denominatore: la passione per il prossimo. Mi pare di poter dire che Daniela ha vissuto una maternità superiore a quella comunemente umana, la maternità della corresponsabilità di chi, giorno per giorno, le è stato affidato”.

“Alunni e colleghi non hanno trovato solo un’insegnante preparata, ma hanno visto in lei una persona appassionata del prossimo. Questo è un dono che va custodito come un frutto che deve germogliare. L’amore che lei ha donato chiede ora di essere moltiplicato, con semplicità e passione, come lei ha insegnato. La vita di Daniela davanti al Signore è una vita cara, che non si è mai chiusa in se stessa ma che ha saputo radicarsi nell’amore”.

“In tante occasioni della vostra vita, ragazzi, la sentirete con voi e la saprete riscoprire e ritrovare. Mi faccio portavoce di tutti voi, pronunciando un semplice ‘Grazie Daniela’”, ha concluso il parroco.

A seguire, è stata letto un testo scritto dalle amiche di Fidapa, seguita dalla testimonianza del preside dell’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi: “La famiglia del Galilei sentirà davvero la mancanza di Daniela. Tutta la scuola è in lutto. La professoressa Aicardi è stata davvero importante per la nostra scuola ed ha sempre lavorato nell’ottica di migliorare la vita degli studenti. Daniela è stata una persona fondamentale per tutti noi. La speranza è che i nostri studenti facciano tesoro dei suoi insegnamenti per la loro vita”.

Al termine della cerimonia, la salma è partita per l’ultimo viaggio alla volta dell’ara crematoria.