Fine anno scolastico: previsti saggi e recite ad Albenga

Albenga. Si avvicina la fine dell’anno scolastico 2021/2022 ed è tempo di saggi e recite di fine anno per gli studenti delle scuole di Albenga.

“Finalmente tornano i saggi di fine anno sia in piazza sia nelle scuole. Si tratta di momenti di crescita per i ragazzi e occasione per i genitori di poter vedere i propri figli esibirsi in un momento che, prima di tutto, è convivialità e divertimento” è il commento dell’assessore alle politiche scolastiche Marta Gaia.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Dopo due anni di pandemia finalmente possiamo tornare a vivere questi momenti di gioia e di festa durante i quali i bambini e i ragazzi, guidati dagli insegnanti che li hanno seguiti durante tutto l’anno scolastico, hanno la possibilità di esibirsi e mostrare con orgoglio le proprie capacità. Faccio a tutti un grosso in bocca al lupo e ringrazio gli insegnati e i dirigenti scolastici per il grande lavoro che compiono ogni giorno”.

I prossimi saggi di fine anno sono quattro:

• Mercoledì 8 giugno alle ore 21.00 presso la palestra della scuola di Leca spettacolo di fine anno “E…state a Leca in pace”.

• Mercoledì 8 giugno alle ore 21,00 presso il Teatro Ambra il Gruppo Teatrale Liceo G. Bruno propone “La Pace” di Aristofane.

• Mercoledì 8 giugno alle ore 20.30 in Piazza San Michele saggio degli alunni della scuola secondaria di primo grado Mameli/Alighieri ad indirizzo musicale

• Giovedì 9 giugno alle 10 in Piazza San Michele, Piazza IV Novembre, Piazza dei Leoni, Piazza San Domenico “PACCINI IN PIAZZA” con gli alunni della scuola elementare T. Paccini. Laboratori itineranti in collaborazione con Liceo G. Bruno e Compagnia Teatrale Kronoteatro.