Finale Ligure, ottimo riscontro per l’evento di trail-running organizzato presso Le Manie

Finale Ligure. Giovedì 28 maggio presso la località “Le Manie”, ubicata sopra Finale Ligure, durante la manifestazione “La 24 ore di Finale Ligure“, si è svolta in contemporenea una gara di trail-running per bambini e ragazzi, manifestazione organizzata dalla società BTR trail-running.

L’evento, coinvolgente e suggestivo, si è celebrato nei boschi adiacenti alla gara di ciclismo. Vincitori e primi assoluti sono stati Biagio Rossi per i ragazzi e Ginevra Sclavo per le ragazze. La società organizzatrice ha inoltre dedicato una nota di merito per Camilla Barnes e Giada Sclavo, rispettivamente prima e seconda di categoria.

Allenatori e “tutto fare” della BTR trail-runninge sono Pablo Barnes e Virginia Olivieri, rispettivamente membri della nazionale argentina e di quella italiana di trail.