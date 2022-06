Finale Ligure, l’Auditorium di Santa Caterina intitolato a don Franco

Finale Ligure. La Giunta Frascherelli ha deliberato nella giornata di ieri l’intitolazione della sala dell’Auditorium a don Franco, storico parroco di San Biagio a Finalborgo.

L’amministrazione comunale ha deciso di concretizzare un’idea che negli ultimi anni molti residenti del borgo andavano sussurrando e, di fatto, chiedendo.

Per il sindaco Ugo Frascherelli:“Don Franco è stato per molto finalborghesi un punto di riferimento costante. Sempre presente e disponibile. Ha saputo coniugare la funzione del sacerdote con la funzione di guida di una parte di città”.

“Rimarrà per sempre nei ricordi del borgo e la cosa più ovvia per l’amministrazione è intitolargli uno dei luoghi più rappresentativi del rione. Ricordiamo, inoltre, che il complesso di Santa Caterina è stato per decenni un carcere e don Franco ne è stato cappellano” conclude il primo cittadino.

La cerimonia è prevista in concomitanza della processione della Madonna del Carmine nel borgo finalese: programma e orari in fase di definizione.