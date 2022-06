Finale Ligure, campetto di via Dante ancora off limits: ritardi sul via ai lavori

Finale Ligure. Torna la protesta a Finale Ligure per la situazione del campetto da basket di via Dante, sul quale giù in passato non sono mancate prese di posizione da parte della minoranza consiliare e varie segnalazioni inviate al Comune finalese per chiedere un intervento di restyling.

L’anno scorso, dopo un lavoro di riqualificazione, era stato riaperto, con la richiesta di trasformarlo e addirittura ampliarlo in un campetto polivalente, aperto ai ragazzi, punto di incontro e socializzazione. In seguito, nei mesi scorsi l’intervento di messa in sicurezza con una nuova recinzione e cancello per l’ingresso, ma durante i mesi invernali la rete è stata gravemente danneggiata.

Ora, anche in vista dell’estate con l’arrivo di turisti e visitatori, con famiglie e adolescenti, il campetto rimane off limits, senza possibilità di praticare sport all’aria aperta in maniera libera: l’amministrazione comunale ha già emesso un affidamento dei lavori per il ripristino e la fruibilità dello spazio sportivo, con la ditta incaricata che dovrebbe eseguire l’intervento nei prossimi giorni.

“E’ un campo utilizzato da tanti ragazzi di ogni età e già in passato era stato chiuso per mancanza di manutenzione: rappresenta una risorsa per il paese… Le famiglie e i cittadini continuano a lamentarsi nei confronti dell’amministrazione comunale, anche con mail personali, ma non hanno avuto risposta…”, cita la segnalazione arrivata alla redazione di IVG.it.

“Vorremmo solo capire le tempistiche e i motivi per cui non si è ancora intervenuti per ripristinare uno spazio sportivo e di aggregazione”, con riferimento ai ritardi nei lavori, che sarebbero dovuti concludersi già entro il mese di maggio.