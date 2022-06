Finale, intensificazione interventi di pulizia e sfalcio. Guzzi: “Siamo colpevolmente in ritardo”

Finale Ligure. Si intensificheranno nei prossimi giorni gli interventi di pulizia e sfalcio nel comune di Finale Ligure, per cui l’amministrazione ha stanziato 355mila euro, di cui 255mila solo per il 2022.

Un’operazione che arriva in seguito a diverse segnalazioni da parte di cittadini e turisti, come rimarcato da Andrea Guzzi, vicesindaco con delega al verde pubblico, che le definisce “tutte perfettamente condivisibili”. E sottolinea come sia necessario essere “più puntuali e capillari”, “non ci sono giustificazioni”, dice.

Gli interventi partiranno dalla prossima settimana: “Saremo operativi con tre squadre dello sfalcio erba su tutti i rioni, in modo da coprire subito le criticità nelle parti più centrali della città ed arrivare a coprire l’intero territorio nel giro di poche settimane – assicura Guzzi – Saranno dedicati 8 nuovi operatori assunti da pochi giorni”.

Accanto all’attività di sfalcio, verranno avviate anche due novità: un programma di lavaggio con autobotte di tutti i centri cittadini, con un calendario a rotazione teso a coprire Marina, Borgo, Varigotti e Pia, ed una nuova spazzatrice manuale per arrivare laddove la spazzatrice stradale non possa, “così da essere più efficienti ed efficaci”.

“Siamo colpevolmente in ritardo – ribadisce Guzzi -, abbiamo cercato più risorse rispetto allo scorso anno e questo ci ha impedito di essere tempestivi. Cercheremo di recuperare il tempo perduto”.