Festival Verezzi, apre la biglietteria: conto alla rovescia per il via alla rassegna teatrale

Borgio Verezzi. La biglietteria del Festival teatrale di Borgio Verezzi apre venerdì 24 giugno.

Inizia la corsa al posto migliore per la rassegna, che quest’anno ospiterà di nuovo la capienza massima dei posti a sedere. Quattordici spettacoli in cartellone, undici dei quali in prima nazionale, che dall’8 luglio al 16 agosto porteranno il teatro in piazza Sant’Agostino e nelle grotte di Borgio Verezzi (QUI il programma completo dell’edizione 2022).

La biglietteria – a Borgio, in viale Colombo 47 – sarà aperta venerdì 24 con orario straordinario, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dal 25 giugno in poi i giorni di apertura andranno da lunedì a sabato con questi orari: al mattino dalle 10.30 alle 13.00, al pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30; dall’8 luglio, sarà aperta anche la domenica con lo stesso orario.

Come di consueto, si potranno fare prenotazioni telefoniche allo 019.610167 e via email all’indirizzo biglietteria@comuneborgioverezzi.it : a queste richieste verrà data risposta sempre nell’orario di apertura della biglietteria.

I biglietti sono prenotabili anche nei giorni e nel luogo in cui si svolgono gli spettacoli dalle 20.30 alle 21.45.

Tra le offerte anche l’abbonamento, per le serate del 8, 13, 16, 26 e 30 luglio e 2, 5 e 9 agosto (8 spettacoli): gli abbonati della stagione precedente hanno diritto di prelazione sull’acquisto dell’abbonamento per la stagione in corso.