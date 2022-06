Festa, emozioni e divertimento allo ‘Spoturnito Old Stars’

Spotorno. Si è svolto, con il patrocinio del Comune di Spotorno, presso il nuovo campo sportivo del Parco Monticello, lo ‘Spoturnito Old Stars’, organizzato, in maniera esemplare, da Michele e Jacopo Sbravati e da tutta la dirigenza bianco azzurra, con in testa il presidente Matteo Ravera.

L’occasione è servita per presentare alle vecchie glorie del calcio spotornese e professionistico l’eccellente struttura sportiva, fiore all’occhiello della società e della cittadina ponentina.

Il torneo è iniziato con una gara tra ex giocatori anni 80 e 2000 della Spotornese ed è proseguito con il triangolare tra Genoa, Sampdoria e Torino, che ha visto scendere in campo fior di campioni del passato, che hanno trasmesso emozioni e divertimento al folto pubblico presente.

Il Torino di Sorrentino, Doardo, Bava, Ferrante, Fantini, Moreno Longo, Alberto Longo, Marcolini, Vignaroli, Panucci, Parisi, Casella, Masu si è aggiudicato il torneo.

Il Genoa ha schierato Braglia, Baccini, Ruotolo, Colonnese, Taldo, Spolli, Marco Rossi, Gilardino, Arenz, Romairone, Cordone e a bordo campo Mimmo Criscito, Luca Chiappino, Thomas Skuhravy e Sidio Corradi.

La Sampdoria è stata rappresentata da Puggioni, Andrea Tufano, Palombo, Grandoni, Filippo Invernizzi, Moretti, Giorgio e Mattia Roselli, Ganz e a bordo campo da Giovani Invernizzi, Felice Tufano e Paolo Viviani.