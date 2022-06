Festa della Repubblica: tutte le celebrazioni e le iniziative nel savonese

Savona. Giovedì 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, si celebra in Italia la Festa della Repubblica e anche nel savonese saranno diverse le iniziative per celebrare il 76° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Di seguito tutti gli eventi.

A Savona la solenne cerimonia per la Festa della Repubblica

Giovedì 2 giugno con inizio alle ore 10.00 in piazza Sisto avrà luogo la solenne cerimonia celebrativa della “Festa della Repubblica”.

Nel corso dell’evento, cui prenderanno parte le massime Autorità Civili, militari e religiose della provincia, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a tre cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione. Il Signor Giuseppe Curto, residente a Savona, la dottoressa Francesca Cioli, residente ad Albenga e la dottoressa Claudia Sassi, residente a Varazze, residente ad Albenga riceveranno la benemerenza di Cavaliere.

La cerimonia vedrà, altresì, la consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica alla memoria di quattro cittadini deportati ed internati nei campi di concentramento. Ritireranno la medaglia d’onore i familiari di Gio Batta Calcagno, residente a Magliolo, di Giovanni Coscia, residente ad Andora, di Francesco Giovanni La Terra, residente a Savona, e di Luigi Therisod, residente ad Alassio (la medaglia sarà ritirata dalla nipote Luisa Therisod).

All’evento parteciperanno il Complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” ed una rappresentanza della Consulta Provinciale degli studenti. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

Ad Albenga il tricolore arriva con i paracadutisti

In occasione della Festa della Repubblica (2 giugno) ad Albenga il tricolore arriverà dal cielo attraverso lo spettacolo organizzato dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) sezione di Villanova, Albenga, Alassio.

In particolare verrà effettuato il lancio di 10 paracadutisti professionisti eseguita con tecnica di caduta libera in tre riprese: caduta libera con fumata tricolore, caduta libera con bandiera italiana e del Comune di Albenga e caduta controllata (planata) con tuta alare.

Questo il programma della manifestazione: alle ore 17,00 raduno sul Lungomare C. Colombo zona Foce. Saluto del Sindaco e autorità; alle 17,30 omaggio alla lapide dedicata ai Militari Internati nei Campi di Concentramento; alle 18:15 lancio dei dieci paracadutisti professionisti.

Alla manifestazione parteciperanno le autorità istituzionali, militari e civili. L’attività aviolancistica sarà organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) sezione di Villanova, Albenga, Alassio, coadiuvata dalla Sezione di Ferrara, mentre le operazioni sicurezza (security) e soccorso saranno garantite dalla polizia Comunale di Albenga in coordinamento con il gruppo di Protezione Civile comunale e con la Croce Bianca di Albenga.

Afferma Angelo Fresta presidente dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Villanova, Albenga, Alassio: “Ringraziamo il Comune per il supporto che ci ha dato e tutti i volontari che saranno presenti il 2 giugno al nostro fianco. Un ringraziamento anche a tutte le autorità che saranno presenti all’evento e a chi condurrà e racconterà al pubblico l’evento cioè Stefano Mentil e Werther Secchi direttore tecnico della sezione ANPd’I seziona Villanova Albenga Alassio. Ringraziamo anche l’AVIS sempre vicina a questo evento e con l’occasione invitiamo tutti a compiere un gesto importante: donare il sangue e ringraziamo anche le associazioni d’arma e combattentistiche. Fondamentale sarà poi il contributo della Protezione civile comunale e, con i gommoni a mare, della lega navale sezione di Albenga oltre che delle pubbliche assistenze. Dobbiamo ricordare anche l’importante supporto tecnico del Camping dei Fiori e del campeggio Roma per loro collaborazione”.

Ad Andora: La Repubblica del Rock – il Concertone

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno 2022 si terrà per la prima volta La Repubblica del Rock – il Concertone. Ci sarà musica non stop dalle 10 del mattino fino all’una di notte presso il Parco delle Farfalle di Andora, in cui verrà celebrata la festa Nazionale.

Con il patrocinio del Comune di Andora, Regione Liguria, AFI, FIPI e SIAE, nasce un grande evento musicale dedicato al Rock con le migliori band dello stivale, per celebrare la Festa della Repubblica Italiana in veste rock.

Ben 34 rock band selezionate da una commissione artistica si esibiranno con le loro composizioni. Tra cui i Gazosa, Ricky Portera, Manuela Cricelli, Eliza G, Valentina Tioli. La manifestazione sarà condotta da Gigio D’Ambrosio di Radio RTL 102.5 e da Alex Peroni (Radio 105, Radio Rai, RTL 102.5).

L’evento è organizzato da Raf Denaro con il Comune di Andora, da Mary Tondato di MTmusic e dall’ideatore del marchio Leo Giunta, produttore e manager discografico, autore e talent scout e ideatore di format e contest musicali di successo, nonché il “nome” di Sanremo Rock; infine Franco Donato, direttore FIPI ed ex presidente AFI insignito della Laurea Onoris Causa in Sociologia e del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

A Spotorno l’Anpi organizza un concerto presso la Sala Palace

“Il 2 giugno 1946, gli italiani scelsero la Repubblica come forma di Stato e di Governo, ispirandosi ai valori di libertà e democrazia. Fu l’inizio di un nuovo capitolo per la storia dell’Italia, che celebriamo ricordando la lungimiranza dei nostri padri e delle nostre madri. Un anno e mezzo dopo, il 1° gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Il Comune di Spotorno si appresta quindi a celebrare la ricorrenza del 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, un momento fondante nella storia del Paese, che ci apprestiamo quest’anno a trascorrere, da un lato, con lo sguardo rivolto al futuro, sulla spinta del progressivo superamento dello stato di emergenza Covid-19; dall’altro lato, con il pensiero alle centinaia di migliaia di cittadini ucraini morti, feriti o in fuga dalla guerra, che è tornata a scuotere l’Europa”.

Con questi sentimenti la sezione ANPI di Spotorno, in collaborazione con l’associazione musicale Pergolesi e con il patrocinio dell’Amministrazione locale, organizza – per il giorno 2 giugno – un concerto presso la Sala Palace (Via Aurelia 121, Spotorno) con inizio alle ore 21.00.

Si esibiranno Veronica Ioppolo – soprano – e Marco Galli – baritono – accompagnati dal pianoforte di Adriana Costa. Nel programma musicale della serata sono previsti brani operistici del repertorio italiano della prima metà del novecento e brani patriottici.

Prima del concerto vi sarà un breve intervento di alcuni alunni quali membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che porteranno alcune riflessioni scaturite a valle del progetto di educazione civica “L’alfabeto della Costituzione”, sviluppato presso la scuola secondaria dalla sezione Anpi con il supporto del professore Luigi Vassallo.

L’ingresso è libero e gratuito: ospiti e cittadinanza sono invitati a partecipare. Per accedere alla sala convegni è necessario indossare uno strumento di protezione delle vie respiratorie.

VIII Cammino di Pace da Cogoleto a Savona per la festa della Repubblica

Giovedì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, il Comune e il Circolo “Helder Camara” di Cogoleto invitano a partecipare al VIII Cammino di Pace dalla cittadina rivierasca a Savona per riflettere sulla Costituzione e ricordare le parole di padre Ernesto Balducci nel centenario della nascita: “La condizione prima di una vera cultura della pace è l’abolizione della categoria del nemico”.

Il ritrovo sarà alle ore 9:45 in largo della Pace a Cogoleto per i saluti del sindaco Paolo Bruzzone, l’intervento del parroco don Antonio Ferri e le testimonianze. Alle 11:00 partirà il cammino, che farà soste e mediterà con alcune letture a Varazze e Celle Ligure.

Alle 18:00 il corteo giungerà in piazza Goffredo Mameli a Savona per i consueti rintocchi della campana del monumento in ricordo delle vittime di tutte le guerre, a cui assisterà anche il vescovo Calogero Marino. Infine alle 18:30 sarà officiata una Messa nella Chiesa San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo. “Ringraziamo la Croce Rossa di Cogoleto per il supporto alla manifestazione”, dichiarano gli organizzatori.

Casanova Lerrone: la manifestazione dell’associazione Fischia il Vento

“A volte il calendario sbaglia, il 2 giugno quest’anno sarà l’8 settembre” .Con questo drammatico gioco di parole l’Associazione Fischia il Vento si prepara come ogni anno a celebrare la Festa della Repubblica a Marmoreo (Casanova Lerrone) presso la Sentinella della Pace di Rainer Kriester.

“Guerra, pandemia, emergenze sanitarie ed economiche: la drammatica sequenza di nodi epocali che vengono al pettine chiama direttamente all’azione le singole persone, le singole coscienze. Come l’8 settembre del 1943 – dice Giuliano Arnaldi, presidente dell’associazione – Come il quel periodo le tradizionali espressioni organizzate della comunità, a cominciare da quelle direttamente o indirettamente controllate dai politici, dimostrano una profonda inadeguatezza, una mancanza di autorevolezza che risulta letale in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Ecco perché nel giorno in cui tradizionalmente celebriamo la Festa della Democrazia abbiamo scelto di fare appello alle singole coscienze, senza fanfare, senza vip, senza la mediazione di apparati ormai strumenti di quella dittatura della mediocrità che erode il nostro presente e il futuro dei nostri figli e nipoti”.

“Senza l’impegno diretto e vivificante di ciascuno la Costituzione è solo un pezzo di carta, la Bandiera uno straccio, le Istituzioni un apparato vuoto ed autoreferenziale. Sul Monte, il 2 giugno, parleremo di questo, partiremo da qui, per capire ed agire. Come i Partigiani”, conclude Arnaldi.