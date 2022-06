Famiglie ancora “isolate” a Verzi, strada chiusa per 15 giorni: la protesta della frazione loanese

Loano. Nuova protesta nella frazione loanese di Verzi, nell’immediato entroterra, per la chiusura della strada comunale di accesso alla borgata Isola Superiore, già soggetta nei mesi scorsi ad un intervento di manutenzione stradale che aveva provocato non pochi disagi per gli abitanti, costretti a bypassare la via chiusa con due percorsi alternativi stretti e in parte sterrati.

Ora l’annuncio di un nuovo stop alla circolazione viaria, con l’installazione delle transenne e il via alle attività propedeutiche per un altro cantiere nella zona: 15 giorni la chiusura prospettata.

“Pare che i lavori non siano stati fatti al meglio e sia necessario un ulteriore intervento di restyling e messa in sicurezza stradale” affermano. “Per le 12 famiglie della borgata un altro disagio proprio nei mesi estivi, considerando che il transito veicolare è stato ancora spostato su due collegamenti alternativi non certo ideali e anche pericolosi per le auto e i veicoli” aggiungono.

“Oltre al problema della raccolta rifiuti, ad esempio, impossibile accedere alle case per ambulanze e/o mezzi di soccorso”.

“Tra l’altro abbiamo notato una certa lentezza da parte della ditta incaricata sui lavori appena iniziati: auspichiamo, invece, che se necessari, siano effettuati con tempistiche rapide e stavolta risolutive per non arrecare altre criticità alla frazione e alla borgata” concludono.