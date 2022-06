Il gesto di sportività e fair play di cui mister Ravera del Savona e i suoi giocatori sono stati protagonisti è una delle ultime e più belle istantanee di questa stagione calcistica. E non è la prima volta che il calcio giovanile dà l’esempio ai grandi. Ricordiamo ad esempio l’abbraccio dei giocatori dell’Albenga all’avversario sconsolato della Sestrese sempre nelle categoria Under 15.

Ieri, al “Levratto” di Zinola, gli striscioni di mister Ravera affrontavano in finalese per il titolo il Pietra Ligure. Il Savona è passato in vantaggio ma con un giocatore avversario a terra. Vincere piace a tutti ma è bello farlo con merito. Ecco dunque che mister Piero Ravera chiede ai ragazzi di consentire al Pietra Ligure di pareggiare. Alla fine, ha festeggiato il Pietra Ligure di mister Salvati, imponendosi 3 a 1.

“Mi sono accorto soltanto dopo il goal che c’era una avversario a terra, altrimenti non avremmo nemmeno concluso l’azione che ha portato al goal. I ragazzi devono imparare per prima cosa la correttezza e la realtà. Non sarebbe stata una soddisfazione vincere così”, il commento di mister Ravera intervistato dall’area stampa biancoblù.