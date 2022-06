Enduro, il pietrese Giacomo Dodino conquista il podio della Transmadeira in Portogallo

Dopo 5 giorni di gara, 2 ore e 35 minuti di prove speciali, 200km percorsi è Giacomo Dodino (nato a Pietra Ligure) il primo Italiano a salire sul podio della Trans Madeira aggiudicandosi il terzo posto dietro al Portoghese Tiago Freitas 2ore e 33 minuti e al vincitore

Ieri si è svolto il quinto e ultimo giorno di gara della Trans Madeira, l’evento di enduro mtb a tappe più lungo e più famoso nel mondo della Mountainbike.

Giacomo Dodino ha dovuto affrontare un’ulteriore sfida avendo subito la perdita dei bagagli e della sua bici durante il volo per Madeira partito il 30/05/22.

Ecco come Giacomo ha vissuto questa importante tappa della propria vita: “È stata un’esperienza unica, un mix di emozioni dallo sconforto iniziale di non avere la mia bici con cui correre alla soddisfazione di riuscire in un’impresa unica forse mai capitata ad un atleta professionista completare una gara così lunga e impegnativa senza il proprio equipaggiamento ma solo con il minimo indispensabile potuto recuperare da altri concorrenti. La gara stessa è stata lo stimolo a continuare per raggiungere l’obbiettivo che mi ero prefissato, il podio, e che da mesi stavo preparando con allenamenti e molti sacrifici. Ringrazio il mio team, WeRide, e chi da casa mi è stato vicino anche solo con un messaggio e ha fatto il tifo per me spingendomi a non mollare!”