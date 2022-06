Emergenza siccità, riunione dei soci di Servizi Ambientali: “Situazione dei pozzi pre-allerta ma sotto controllo”

Borghetto Santo Spirito. L’emergenza siccità sarà il tema al centro dell’incontro tra i Comuni soci che Servizi Ambientali ha convocato per il prossimo 29 giugno nella sede di Villa Laura a Borghetto Santo Spirito.

Durante la mattinata la società a partecipazione pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato a Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Ceriale, Giustenice, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano esporrà ai sindaci e alle amministrazioni comunali (e non solo) la situazione dei pozzi e, soprattutto, il funzionamento del sistema di rilevamento telematico dei pozzi, che garantisce un monitoraggio costante e puntuale dei livelli.

“Anche se da pre-allerta – spiegano il presidente Barbara Ballo e l’Ad Giovanni Bollorino – la situazione ad ora è sotto controllo. Durante la riunione spiegheremo ai Comuni il funzionamento del nuovo sistema di rilevamento telematico e rassicurare così sia le amministrazioni che gli utenti finali circa la fase che sta vivendo il nostro territorio dal punto di vista idrico”.

E proprio gli utenti finali del servizio di approvvigionamento sono i destinatari della campagna informativa contro la dispersione ed il risparmio idrico che prenderà il via la settimana prossima: “Alcuni dei sindaci e dei Comuni si stanno attivando in proprio con ordinanze ed altre iniziative volte a ridurre i consumi in questa fase di emergenza. Dal nostro punto di vista, l’obiettivo è sensibilizzare i cittadini circa la necessità di ridurre i consumi non essenziali. Come società, ci siamo attrezzati con una nuova autobotte per far fronte ad ogni tipo di emergenza che dovesse emergere, ma è fondamentale informare le persone rispetto all’importanza di un consumo responsabile del bene più prezioso, l’acqua”.