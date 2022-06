Savona. Dopo le eliminatorie del solo andate in scena ieri, la seconda giornata dei campionati italiani assoluti estivi di nuoto sincronizzato, in svolgimento fino a domenica alla Zanelli di Savona, è divisa in due sessioni.

La prima è riservata alle eliminatorie dei doppi misto e femminile, e la seconda, a cominciare dalle 16,15, all’esercizio libero combinato che assegna anche il primo titolo della manifestazione. La finale è in programma alle ore 19.

Il podio delle eliminatorie del duo misto (10 coppie in gara):

1. Sofia Mastroianni e Nicolò Ogliari (Rari Nantes Savona) 83.9333

2. Elisa Cicchetti e Edoardo Fanton (Flaminio SC) 79.6000

3. Diana Bonicelli e Filippo Pelati (Uisp Bologna) 74.9333

Clicca qui per consultare la classifica del duo misto.

Il podio delle eliminatorie del duo femminile (38 coppie in gara):

1. Alessia Macchi e Susanna Pedotti (Busto Nuoto) 86.9000

2. Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini (Sport Village) 85.0333

3. Vittoria Meucci e Vittoria Peri (Rari Nantes Savona) 84.3000

4. Carmen Rocchino e Sophie Tabbiani (Rari Nantes Savona) 82.6333

guarda tutte le foto 173



Italiani assoluti di nuoto sincronizzato: le eliminatorie del duo

Clicca qui per consultare la classifica del duo femminile.