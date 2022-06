E’ mancato Mirko Miino, noto cuoco del pub Mister Drake di Varazze

Varazze. Non rispondeva alla telefonata di un amico che lo aspettava per un appuntamento e poi, non vedendolo, ha deciso così di andare a casa sua e lo ha notato da una finestra, riverso nel letto.

Da qui la telefonata d’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Avvertito immediatamente il 118 che ha subito inviato sul posto l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa, ma purtroppo per l’uomo ogni tentativo di soccorso è risultato vano: il cuoco del locale varazzino, Mister Drake, era ormai privo di vita. A stroncarlo probabilmente un malore.

Una notizia che colpisce Varazze dove Mirko era molto conosciuto. Viveva con la mamma, mancata solo pochi mesi fa. Il padre, deceduto qualche tempo fa, era gommista e gestiva la sua attività lungo l’Aurelia, nei pressi dei cantieri Baglietto.

Miino era anche il vicepresidente della società calcistica Quiliano&Valleggia.